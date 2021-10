Mujeres trans, agilizan trámite para  cambio de nombre y sexo en cédula 

“Este es un grande paso, avance para el proceso de nosotras las trans, yo me presenté en varios trabajos, pero por la cédula no me recibían, pasé mi hoja de vida a dos Call Center y era una situación muy tediosa, me decían que primero tenía que hacer el cambio de nombre y sexo en la cédula para que todo quedará con mi nombre de mujer”.

Allix es una de las primeras mujeres trans beneficiarias en Bogotá en recibir su documento de identidad con el cambio de nombre y sexo a través del proceso ‘Reafírmate: El Chuchú de la Cédula’, de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este es un trámite que cumple con el compromiso por la diversidad en razón a los derechos de los sectores sociales LGBTI+ en Bogotá.



De las 170 personas trans que se beneficiarán del Chuchú de la Cédula durante este año, Allix fue una de las primeras en empezar con el trámite gratuito, lograr cambiar su documento de identidad, según ella se convierte en una oportunidad de vida laboral.

Juan Andrés Moreno, subdirector para Asuntos LGBTI de Integración Social aseguró: “Tenemos muchísima emoción del primer proceso en el Distrito Capital, en el cual Allix tuvo la oportunidad de generar la modificación de los componentes de sexo y nombre en su documento de identificación personal, una felicidad mutua, ella está feliz del proceso y nosotros estamos felices de estar acompañándola. Desde Integración Social reconocemos que este es un derecho”.



Allix dice que el reconocimiento es un paso fundamental. “Me siento feliz, es un tema culminado. La Subdirección LGBTI me ayudó con el proceso, me guiaron, me mostraron los diferentes programas, me gustó mucho el seguimiento. El proceso fue corto, aproximadamente fueron dos semanas, el acompañamiento en todo el proceso me encantó, estoy contenta. Por cosas personales y monetarias no había podido realizarlo”.

Por su parte, Luis Fernando Sáenz, abogado de la empresa operadora indicó que, “hemos estado en el acompañamiento del Chuchú de la Cédula realizando las correcciones en el documento de identificación personal de las personas trans, el decreto 1227 de 2015 ha permitido que hoy se entregue el primer documento de identificación a una mujer trans, cuya identidad ha sido efectivamente reconocida por el Estado colombiano”.

Así es el trámite

El proceso de cambio de nombre y sexo en el documento de identidad tiene tres fases. El primero es inscribirse en un link que suministró la Subdirección para Asuntos LGBTI, en el que fueron aplicados criterios de priorización (Sisbén A, b y C hasta C07, víctimas del conflicto y personas en situación de discapacidad), luego según orden de inscripción, se beneficiaron 170 personas por año para un total de 680 durante el cuatrenio.



Debido a la acogida que tuvo este proceso el Link fue deshabilitado, mientras se hace la segunda convocatoria.



El paso siguiente es la identificación y caracterización por la Subdirección para Asuntos LGBTI - Unidad Contra la Discriminación (se diligencia su historia social y se ofertan servicios). Las personas reciben una asesoría individual sobre el proceso, cómo superar barreras de acceso y reafirmar el derecho a la personalidad jurídica.

Por último, Integración Social hace acompañamiento a la notaría para que se realicen los trámites de declaración extrajudicial y escrituración, posteriormente se verifica que los documentos estén correctos para realizar el cambio en el Registro Civil y luego el agendamiento de la cita para corregir su cédula ante la Registraduría, quienes entregan la contraseña que los y las acredita como ciudadanos garantes de derechos.



Esta primera entrega genera la correspondencia que les dará mayor accesibilidad, ya sea en el ámbito laboral y, sobre todo, disminuye las violencias en términos sociales al tener un documento de identificación”, concluyó Juan Andrés Moreno.

¿Por qué se llama Chuchú de la Cédula?

El Chuchú es una palabra que viene del argot trans que significa generar un trámite, un procedimiento, por eso este procedimiento se llama ‘Reafírmate: El Chuchú de la Cédula’.

REDACCIÓN BOGOTÁ

