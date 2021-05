Mujeres jóvenes, las más afectadas en crisis por pandemia

Marcela Álvarez tiene 27 años y ha vivido entre las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. Es madre soltera de tres niños. Su primera hija nació cuando culminó su bachillerato hace 10 años. Y, aunque esperaba estudiar una ingeniería, tuvo que aplazar su sueño para dedicarse al cuidado de la bebé.



“Años atrás había más estigmatización sobre los embarazos adolescentes, entonces me echaron de la casa”, narra Marcela, quien también menciona que ante esa situación se vio forzada a vivir con el papá del bebé que esperaba. Se separó de su pareja tiempo después y cuando la hija empezó a crecer pudo conseguir trabajos, pero mal pagos y con horas laborales extensas. Con ese tipo de jornadas sentía que no había oportunidad de ascender ni tiempo para dedicarse a sus estudios.

"Es un círculo vicioso. Tú vas y trabajas, pero no es algo con lo que asciendas o busques mejores oportunidades”, dice ella. Un año antes de que se iniciara la pandemia, tuvo otro hijo y, en medio de los confinamientos, llegó el tercero.



Marcela cuenta que el contexto mental y económico fue difícil para ella. Fue desalojada del lugar donde vivía y cuando estaba embarazada dio positivo para covid-19. “Fue terrible. Pasamos de comer tres veces al día a dos”, relata la joven. Las proteínas que conseguían las destinaban para los niños. Esta crisis generada por la pandemia ha golpeado más fuerte a los jóvenes como Marcela, un fenómeno que afecta también a muchas ciudades del país y del mundo.

Según datos de la Secretaría de Integración Social, los jóvenes, entre los 14 y los 28 años, sin trabajo ni estudio antes de la emergencia sanitaria eran 400.000, pero para julio del 2020 esta cifra llegó a 665.000.



La Gran Encuesta Integrada de Hogares del trimestre de diciembre de 2020 a febrero de 2021, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), arrojó que el 34,7 por ciento de la población joven femenina en la ciudad no está en el mercado laboral ni matriculada en un plantel educativo, mientras que el 21,2 por ciento de los hombres jóvenes se encuentran en esta condición.



Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos, explica que esto se puede dar por dos razones. Una por el aumento del desempleo en la ciudad, que fue uno de los más altos en Colombia y donde el desempleo juvenil aumentó 10 puntos más que el general. Esto puede explicarse porque los sectores que generan más empleo son los de servicios y comercio, que concentran un alto porcentaje de empleados jóvenes y mujeres, y son los que más han visto una reducción en los ingresos.

“Por otro lado, Bogotá, antes de la pandemia, tenía un problema de acceso a la educación, pero se profundizó”, explica Bogotá. El experto comenta que en el 2019, el 50 por ciento de los estudiantes que empezaban la educación superior podían llegar a terminarla. Y ahora, por la crisis económica, para algunos hogares bogotanos resulta más difícil poder costear los gastos de educación superior.



Esto mismo sostiene Sergio Fernández, subdirector para la Juventud de la Secretaría de Integración Social, quien explica que problemas ligados al acceso de educación superior hicieron que muchos jóvenes bogotanos se quedaran por fuera del sistema educativo.



“Muchos que estaban estudiando, sus padres se quedaron sin sustento, y les tocó abandonar”, dice Fernández, y sostiene que ese perfil de joven sin empleo ni educación es el que está siendo parte de las movilizaciones que se han registrado durante este mes.



Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, considera que dadas estas condiciones se trabajó en el programa Reto a la U, donde casi 12.000 jóvenes, con criterios diferenciales, tuvieron acceso a educación superior. “Hemos presentado estrategias que nos permitan disminuir la deserción”, dice Bonilla, quien también manifiesta que se está trabajando en el sostenimiento para que los jóvenes no se retiren de la educación superior por sus condiciones socioeconómicas.



Además del programa Reto a la U, el Concejo aprobó el Fondo Cuenta para la Educación Superior, la Ciencia y Tecnología, que incluye mecanismos para financiar 20.000 cupos de educación superior.

Los riesgos

Para Fernández, tener un alto número de jóvenes en esta situación puede agravar la condición de pobreza en la ciudad. “Los jóvenes nini (como también se les conoce) no solamente son pobres, sino que están viendo pasar los días y no ven cambios”, asegura Fernández.



Agrega que desde la Secretaría de Educación se han adelantado estudios que demuestran que jóvenes en estas condiciones tienen mucho más riesgo de caer en maternidad y paternidad temprana. “Esto le impide a usted continuar con su proyecto de vida y conduce a que no se pueda salir de una situación de pobreza”, sostiene el experto.



El otro riesgo es que un joven pueda caer en dinámicas de violencia de estructuras organizadas o en el entorno familiar, fenómeno que se ha disparado durante el período de pandemia.



Y, por último, se evidencia un deterioro en la salud mental, en el cual los jóvenes pueden llegar a experimentar estados depresivos por la imposibilidad de cumplir metas o sueños. En esto concuerda Felipe Bogotá, pues según estudios realizados por Bogotá Cómo Vamos, fueron los jóvenes quienes más reportaron deterioro en su salud mental. Y, además, también ha sido el grupo poblacional que más ha notificado pasar hambre en las últimas semanas.

“Acá hablamos de una falta de cubrimiento de las necesidades básicas y de poca confianza hacia el futuro de que va a haber oportunidades”, expresa.

El futuro

Para cambiar este panorama, Bogotá considera que dentro de los planes de reactivación económica es pertinente enfocarse en el empleo juvenil y para mujeres. También propone articular los trabajos entre el sector educativo y el mercado laboral, donde se puedan generar incentivos para que los jóvenes puedan adquirir experiencia laboral, esto acompañado de la creación de un ecosistema para que se generen nuevos emprendimientos.



Cabe recordar que el mes pasado, el Distrito inició un proyecto con jóvenes, entre los 14 y los 28 años, que están sin empleo ni educación para que reciban una transferencia monetaria condicionada de 500.000 pesos por prestar algún servicio social. Allí también se trabaja en acompañamiento psicosocial para construir proyectos de vida en torno a la educación o emprendimientos.



Marcela fue una de las jóvenes priorizadas. Está recibiendo capacitaciones y acompañamiento. Si bien ella no cuenta con los recursos suficientes para poder acceder a educación superior, sueña con poder hacerlo el próximo semestre, para adelantar estudios en trabajo social.

Fondo para la educación superior

El Concejo de Bogotá, el pasado 2 de mayo, aprobó el Fondo Cuenta para la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.



Bajo esta herramienta, la Secretaría de Educación busca impactar la oferta de educación superior. Se incluirán mecanismos de financiación para que 20.000 jóvenes tengan cupo en un centro universitario. Este mecanismo no tendrá créditos condonables y se estipula una cuota de sostenimiento para los estudiantes. El presupuesto estimado es de 3.000 millones de pesos.



Además, la Administración destinará 2.500 millones para financiar el 100 por ciento de la inscripción de 50.000 estudiantes a las pruebas Saber 11 que se harán en agosto de este año.



REDACCIÓN BOGOTÁ