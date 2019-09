En Bogotá las mujeres hablan de su experiencia en dos ruedas

El Congreso Internacional 50-50 Más Mujeres en Bici se inauguró el jueves con un recorrido que empezó en la Biblioteca Virgilio Barco y finalizó en la Plazoleta de los Reyes Católicos, sobre la calle 26.

Este viernes se desarrollará un espacio con distintas mujeres expertas en temas que tienen que ver con movilidad e inclusión. Muchas de ellas han sido gestoras de proyectos que hacen del uso de las bicicletas una expresión de la autonomía y la libertad de niñas y mujeres en los espacios públicos.

El congreso empezará con una intervención del alcalde, Erique Peñalosa Londoño, la secretaria de la Mujer, Ángela Anzola, y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



“Este congreso es una parte importantísima de una gran estrategia distrital para lograr que más mujeres se suban a la bicicleta, porque la bicicleta nos da autonomía y nos ayuda a movernos de manera sostenible”, dijo Ángela Anzola.



Y agregó que el porcentaje de mujeres que usan este medio de transporte en Bogotá no es de más del 25 por ciento, por lo cual la meta es que las mujeres lleguen a representar el 50 por ciento de los trayectos que se hacen en bicicleta en la ciudad.



Uno de los espacios más esperados de este congreso es la ponencia magistral que desarrollará Janette Sadik Khan, excomisionada del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, actualmente vinculada a Bloomberg Associate, una fundación que asesora a distintas ciudades del mundo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Distrito quiere promover más uso de la bicicleta por parte de las mujeres. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Asímismo, en el salón principal de la Biblioteca Virgilio Barco habrá una galería que incluirá 15 proyectos que tienen como eje principal la relación entre mujeres y bicicletas.



Más tarde, tendrá lugar un módulo de comunicación y cultura, en el cual se tratarán temas como la movilidad equitativa en bicicleta.



A las 2 de la tarde, se desarrollará el panel Entornos Seguros, en el cual se compartirán experiencias en las que se evitó la violencia de género en la vía.



Al cierre se realizará el conversatorio ‘Más mujeres en bici’, que reunirá a un grupo de mujeres innovadoras que han propuesto iniciativas de movilidad equitativa en la ciudad.



Además, mañana sábado, se llevará a cabo un laboratorio de planeación urbana para promover la equidad de género en las vías. Y el domingo habrá un recorrido en bicicleta en el cual se visitarán esculturas femeninas.

¿Qué necesitan las ciclistas?

Andrea Sanmarcelo (activista y feminista): Hay que fortalecer los canales de denuncia, atención y reparación a las mujeres víctimas de violencias en el espacio público. Además, a las políticas públicas de mujeres no se les ha dado mucho dinero y no han tenido el impacto que debería porque no se han podido desarrollar.



Paola Tapia (exministra de Chile): Las ciudades deben ser pensadas con perspectiva de género. Hay que pensar cómo evitar el acoso callejero. Deben existir más herramientas para que las mujeres se sientan seguras. Se necesitan sanciones fuertes contra la violencia de género en los espacios públicos.



Lorena Romero (Biciactiva Radio): Hay que pensarse la infraestructura para las mujeres y, además, pensársela en términos de seguridad. Debe haber carriles de bicicletas más iluminados, que se acomoden mejor a las ciclistas. En general, hay que pensar en diseñar espacios para las mujeres y acomodar el que ya está.



Paola Moreno (Rueda como niña): Las mujeres se están subiendo a la bicicleta, pero no se están sintiendo seguras. Hay que tener una articulación intersectorial, porque no solo se trata de poner infraestructura, sino que también se debe tener seguridad en los espacios y acompañamiento de la Policía.



Astrid Cañas (Ciudad Humana): Una movilidad segura para las mujeres debe garantizar el respeto por su autonomía en el espacio público, el fortalecimiento de la solidaridad entre géneros. También se debe facilitar el acceso a infraestructura equitativa para todas las mujeres y no solo para aquellas que cuentan con privilegios.



BOGOTÁ