Para muchas mujeres, ritual de reflexión de Morris no es suficiente

Tras el baño de armonización y el respaldo que le dio el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) a Hollman Morris para continuar en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, varias mujeres le salieron al paso a esa decisión.

Consideran que Hollman, quien fue denunciado por su exesposa Patricia Casas por violencia intrafamiliar y por otras dos mujeres que lo señalan de acoso sexual, deberá retirarse de la campaña y responder ante la justicia. Consideran que él no tiene las condiciones éticas y morales para ser alcalde.



Blanca Durán, quien fuera la gerente de la campaña de Gustavo Petro y líder de la Colombia Humana, dijo en su cuenta de Twitter:



“Siempre he pensado que en casos de abuso sexual hay que creerle a la víctima, siempre. En casos de violencia intrafamiliar casi siempre (excepto si hay niños de por medio, en ese caso se les cree siempre). Por lo tanto, no se puede apoyar a Hollman y a la víctima, es contradictorio. Hollman debe retirarse de la candidatura para seguir con su defensa, no debería poner a sus seguidores en ese dilema”, escribió.



Entre tanto, la concejal del partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, afirmó que “en Colombia las denuncias de maltrato y abuso contra las mujeres se toman como un chiste. El hecho de que Morris se haya hecho un baño con los indígenas y que esté tratando de lavar su imagen, no quiere decir que ya expió culpas. Debe responder a la justicia y no tiene méritos para ser aspirante a la Alcaldía”, indicó.



Entre los señalamientos está el que hizo la columnista de EL TIEMPO, María A. García De la Torre, quien escribió ‘Mujeres ardidas’, donde lo señala de acoso sexual cuando ella trabajaba en el periódico ‘El Mundo’ de España.



Otra líder de la izquierda, Ángela María Robledo, insistió en que “Morris tiene que explicarle a la justicia y a la sociedad colombiana lo que ocurrió, y tiene derecho a un debido proceso... Yo estoy a la espera de esa respuesta”.



Mar Candela, líder feminista, dijo que “es una pena que existan movimientos políticos que apoyen a personas con conductas machistas y con asuntos pendientes con la justicia en materia de violencia. Es inaceptable que MAIS apoye a una persona que es cuestionada moral y éticamente por sus acciones. MAIS no debería tratar a Morris como un indígena y darle un trato espiritual”, señaló.



La representante a la cámara por Bogotá por la lista de Decentes, María José Pizarro, explicó que junto con su colega de partido, David Racero, se van a reunir hoy con las mujeres que los apoyaron para tomar una decisión colectiva. Precisó que ellos tienen una responsabilidad con sus votantes y con las mujeres de todo el país.



BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET