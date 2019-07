Mujeres de la Colombia Humana vetan alianza con Hollman Morris

El pasado 23 de julio, Gustavo Bolívar, senador que defiende los principios de la Colombia Humana y escudero del exalcalde Gustavo Petro, anunció en redes sociales que apoyaba la candidatura a la Alcaldía de Bogotá del polémico concejal de izquierda, Hollman Morris.

Sin embargo, se conoció una carta firmada por más de 50 mujeres líderes de ese movimiento y de varios militantes, que rechazan el posible apoyo a esa candidatura por considerar que va contra los principios de esa organización.



Morris es señalado por varias mujeres, entre ellas su esposa, Patricia Casas, de maltrato y por la periodista, María A. García De la Torre, quien afirma que fue víctima de acoso sexual por parte de este concejal.

La carta está firmada, entre otras, por líderes como Ángela María Robledo, exrepresentante a la Cámara y fórmula a la vicepresidencia de Petro; María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación y de Hábitat y alcaldesa encargada en la pasada administración; Blanca Inés Durán, quien además de ser la exdirectora de la Defensoría del Espacio Público, fue gerente de la campaña a la presidencia de Petro, por dar solo algunos nombres.

Carta de mujeres líderes de la Colombia Humana que rechazan alianza con Hollman Morris. Foto: Archivo particular

En el documento dado a conocer a la opinión pública, señalan que en los estatutos de la Colombia Humana, están como principios el "compromiso de cero tolerancia con las violencias hacia las mujeres...".



Quienes suscriben el documento, señalan que han aportado a la construcción de un proyecto alternativo y advierten que los criterios de ética política obligan a asumir una postura crítica sobre las relaciones de desigualdad social y asimetrías de poder entre hombres y mujeres.



Y en ese sentido

Cuando estalló el escándalo contra este candidato, García de la Torre escribió:



"Me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos (con Morris) en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”.

En su momento, el senador Petro manifestó en una entrevista al noticiero CM&, que "Hollman (Morris) debe pensar más en su familia en este momento, en sus hijos, que en la lucha política por el poder".

Morris, avalado por el movimiento Movimiento Alternativo Indígena y Social- Mais-, tiene previsto inscribir su candidatura este sábado 27 de julio en Corferias.

REDACCIÓN BOGOTÁ