El pasado viernes, una mujer transgénero extranjera, de 29 años que se hizo un procedimiento estético, al parecer, en una 'clínica de garaje' tuvo que irse de urgencias al Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) en el sector de Chapinero, porque según su expareja, le habrían suministrado una sustancia desconocida en sus muslos.



Al llegar al CAMI, el personal médico que la estaba atendiendo preguntó detalles del procedimiento, pero no les dieron mayor información. Lo que se pudo conocer del caso, es que la mujer tenía una coloración azul en los muslos y piernas -donde la inyectaron-.



Debido a la gravedad en los síntomas que estaba presentando la joven transgénero identificada como Yovanny Jesús Vargas Santos, de nacionalidad venezolana, fue remitida de urgencias al hospital Simón Bolívar, y al estar allí, la paciente confesó que le habrían suministrado un líquido peligroso en las piernas y glúteos.



Así las cosas, pudieron determinar que se trataba de un compuesto aceitoso, asociado posiblemente a los biopolímeros, y que causan la misma reacción en algunos organismos. No obstante, el personal de salud no pudo hacer nada por la paciente, puesto que, además, tenía una reacción pulmonar severa y falleció.





REDACCIÓN BOGOTÁ

