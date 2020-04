Mujer trans denuncia discriminación por su identidad de género

El pasado 22 de abril Michelle Alejandra acudió a las instalaciones de una entidad bancaria en la calle 53 con carrera 23, en Galerías, en la entrada se encontró con el primer acto de discriminación que sería apenas el comienzo de una cadena de hechos humillantes por su identidad de género.



Michelle Alejandra Barliza Cotes es una mujer transgénero de 32 años que, como todos, salió el pasado 22 de abril a hacer una diligencia bancaria en medio de la cuarentena, acatando la restricción de ‘pico y género’ impuesta por el Distrito, ella que es una mujer y, sobra decir que, una mujer trans es una mujer, salió el día con fecha par tal y como lo indica el decreto que impone la medida.

Sin embargo, denuncia que cuando llegó al banco “el vigilante me exigió que le mostrara la cédula porque quería constatar que soy una mujer”, cuenta. Luego de una discusión el hombre por fin la dejó entrar a hacer su diligencia, pero el daño ya estaba hecho, por lo que Michelle pidió hablar con la gerente y, para su sorpresa, de nuevo fue discriminada por ser trans.



“Ella me dijo que de acuerdo con el decreto debían verificar, leímos el aviso que había en la entrada del banco sobre el decreto y ahí decía que las personas transgénero saldrían de acuerdo con su identidad de género, en ese momento le dije que en ningún lado decía que tenía que mostrar mi cédula”, narra Michelle.



Luego de una conversación en la que Michelle era cada vez más discriminada decidieron dirigirse a un agente de policía que estaba afuera del banco, “la situación fue mucho más compleja para mí, el agente no tenía clara la norma”, asegura la víctima.



Al darse cuenta de lo que podría pasar en esta conversación, Michelle Alejandra decidió comenzar a grabarla, y así fue como en un audio de nueve minutos y diez segundos quedó registrada toda la discriminación a la que fue sometida.

En el audio, que Michelle le dio a conocer a EL TIEMPO, se escucha cuando el agente le dice que: “No le correspondía el día de hoy, porque como dice el decreto…”, en ese momento ella lo increpa preguntando por qué no le correspondía ese día si ella es mujer, explicando que, además, en su cédula está su nombre “Michelle Alejandra” y figura con sexo femenino, a lo que el agente le responde “yo pensé que tenía la cédula de hombre”.



Es importante mencionar que tanto la alcaldesa, Claudia López, como el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, fueron enfáticos en explicar que las personas transgénero podían circular según su identidad de género, y fue el mismo Gómez quien a través de un tweet aseguró que “Nuestra @PoliciaBogotá será respetuosa y garante de la identidad de género”.



Además, la secretaria de la mujer, Diana Rodríguez Franco, también se refirió al tema en sus redes sociales, “Prima el autorreconocimiento y la buena fe. Doc de identidad no será solicitado y no será tolerada la violencia”, se puede leer en uno de sus trinos.



El agente que increpa a Michelle continúa con frases como “Muchas de las personas salen, y uno no puede decir nada porque entonces a uno le dicen que se sienten mujer o hombre…” y “Necesito ver cómo está registrado en tu cédula”, a lo que ella constantemente le responde que eso no es lo que estipula el decreto y que además es un hecho violento en su contra.



“Solamente las personas trans son las que tienen que demostrar, a las demás mujeres no les piden la cédula”, Michelle alega, y una vez más la respuesta es “Yo te veo como un hombre en la calle y sus características físicas son de hombre, pero se considera mujer”, afirma el agente.

Michelle ha sido víctima de discriminación dos veces desde que funciona la medida de 'pico y género'. Foto: Archivo particular

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, en donde Michelle radicó la queja, además, la Secretaría de Gobierno ya se puso en contacto con ella, asegurando que le harían seguimiento a este hecho en un comité de convivencia que se llevaría a cabo en los próximos días.



Hay que mencionar que esta no es la primera vez que esto le sucede en medio de la medida ‘pico y género’, días antes de este lamentable hecho unos vigilantes de un almacén de cadena también la discriminaron, en esta oportunidad los directivos del supermercado reconocieron su error y le pidieron disculpas.



Cabe resaltar que organizaciones defensoras de derechos humanos como la ‘Red Comunitaria Trans’ ha alertado constantemente sobre la puerta abierta que la medida ‘pico y género’ deja a casos de violencia y discriminación.



REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET