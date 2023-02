Una mujer de 24 años de edad pide ayuda urgente pues no quiere ser la próxima víctima de feminicidio en la localidad de Bosa de Bogotá. “Decidí no quedarme callada por miedo”.

Ella decidió terminar su relación porque en varias ocasiones la ha golpeado de forma salvaje. Y el argumento siempre es el mismo: celos. “Yo le dije a él que me dejara en paz, pero solo insistía en que yo me la pasaba con mis amantes y que me acostaba con ellos”.

Una de las últimas veces que la golpeó, el sábado 11 de febrero, la cogió del cabello y la tiró al piso. “Me dio una patada en la costilla, me dejó sin aire e hizo dos tiros hacia los lados. Luego me puso la pistola en la cabeza”.



En un video grabado por su hija de 7 años se ve cómo la toma del pelo y la golpea en varias oportunidades. No le importó que una niña fuera testigo del ataque. “Yo había guardado silencio por miedo a que mi pareja me hiciera daño. Por eso tampoco había denunciado. Él se aprovechaba de eso”.

La última amenaza fue de muerte. Ese día también le puso un revólver en la cabeza para amedrentarla. “El 14 de febrero él llegó a la casa. No solo me apuntó a mí, también a mi hermana y a mi hija. Salí corriendo, pedí ayuda y él se escapó”.



Luego el hombre le escribió a la joven que iba a estar pendiente de que ella saliera de la casa para tirotearla. “Me dijo que yo no iba a quedar viva y a mi mamá la llamó y le dijo que iba a ser muy feliz viéndola sufrir tras mi muerte”.

La joven dijo que, al principio de la relación, hace ocho meses, se presentó como un buen hombre, detallista y que por eso estaba con él. Hoy la mujer está radicando la denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

