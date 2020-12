Mujer se habría ganado un comparendo por pedirle a policía tapabocas

En un video que circula a través de las redes sociales, una ciudadana denunció que un policía de tránsito le puso una sanción porque ella le pidió que usara de forma adecuada el tapabocas.

Por solicitar a agente de tránsito que se colocará bien el tapabocas le impone comparendo sin haber cometido ninguna infracción, pintados como siempre @PoliciaColombia



Qué tal la perlita @VLADDO @DanielSamperO pic.twitter.com/50iJX9GWrz — Alejandro Michells🎅🏻🎄🏳️‍🌈 (@ALEJOMICHELLS) December 19, 2020

“No entiendo cuál es la molestia si le pido que se ponga bien el tapabocas”, se le escucha decir a la conductora a lo que el agente le replica: “Yo no estoy molesto ¿por qué me voy a molestar yo con usted?”



Luego el oficial le reprocha a la mujer por grabar el procedimiento, pues, según él, esa acción la realiza con el fin de “ridiculizar el procedimiento”.



Después de entregarle el comparendo, el policía le da sus datos a la mujer y le pide que no se estacione en ese lugar, frente a esto, la ciudadana le dice al uniformado, que se ponga bien el tapabocas, a lo que él le responde “tome su distancia, son dos metros”, y se va del lugar.

Para los que preguntan sobre la sanción fue por parqueo en vía pública, demostrando que el carro entró al parqueadero a las 3:51 p.m y el video fue grabado a las 4:05 p.m, el pecado decirle al policía que se pusiera el tapabocas. @intiasprilla pic.twitter.com/v9D6NUM8MF — Alejandro Michells🎅🏻🎄🏳️‍🌈 (@ALEJOMICHELLS) December 20, 2020

