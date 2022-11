Un terrible susto se llevó una mujer cuando se levantó mientras dormía en su casa en el barrio en Porvenir en Engativá. Abrió sus ojo y se encontró de frente con un ladrón.

Se pudo evidenciar que dos delincuentes entraron a la vivienda haciendo 'pata de gallina' para poder ingresar al inmueble y comenzar a hurtar las pertenencias de la ciudadana. "Yo me desperté a las dos de la mañana porque mi hijo trabaja de domiciliario. Miré mi chat y me di cuenta que no había llegado. Lugo escuché un ruido", dijo Emilce Barbosa, la víctima.

La mujer dice que pensó que era la mascota de la casa pero cuando fue a apagar las luces prendidas vivo a una persona que se acercó y se alejó. "Cuando el ladrón me vio me hizo señas de que me quedara callada, me quitó el celular y una plata que tenía en la almohada, 200.000 pesos".

Entonces, a pesar del susto, la mujer intentó perseguirlo pero el ladrón, que duró unos diez minutos dentro de la vivienda, escapó por la misma ventana por la que entró.

REDACCIÓN BOGOTÁ

