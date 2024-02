Mujer se defiende de habitante de calle golpeándola con la cartera en Bogotá

En las calles de Bogotá se registran a diarios muchos casos de hurtos y otros hechos de inseguridad. El pasado jueves, una mujer debió defenderse con su cartera de una habitante de calle que pretendía agredirla con un palo. Las cosas pudieron haber terminado mal para la mujer, pero nadie hizo algo por defenderla.



Lo que sí sucedió fue que el video que registró el incidente sí se viralizó en las redes sociales. En las grabaciones se puede ver como la habitante en condición de calle le lanzó fuertes golpes a la mujer, a plena luz del día.



El videoclip dura unos 40 segundos y en este se pueden ver pasar varios vehículos, la mayoría taxis, pero ninguno de sus conductores se detuvo para ayudar a la mujer. Lo que sí hicieron fue pasar despacio para no perder detalle de la escena.



Las reacciones de las personas al video son diversas, pero muchos expresaron su indignación porque nadie defendió a la mujer. Otros resaltaron su valentía porque seguramente no se dejó robar y enfrentó a su agresora con lo único que tenía, su bolso.



Lo que tenemos que vivir en LATAM, amiga pelea duro contra esa indigente, defiendase amiga!!! 🐱 pic.twitter.com/C0EsiA56Zr — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) February 1, 2024

“Sin necesidad de preguntar se sabe que es en mi Bogotá, donde la gente es buena para chismear pero no para ayudar, eso por ejemplo en Boyacá, en la costa, o en Tierras paisas no pasa, ahí la gente se meten a ayudar al ciudadano acá en Bogotá es la cuidad de la indiferencia”, comentó una persona acerca del video.



