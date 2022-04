Por medio de redes sociales varios usuarios estaban pidiendo ayuda para encontrar a una joven que estaba desaparecida desde el domingo en la madrugada. No obstante, su caso tomó visibilidad luego de que el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, compartiera en su cuenta de Twitter la publicación.



De acuerdo con el periodista ya mencionado, la joven fue encontrada el martes 26 de abril en no muy buenas condiciones, caminando por el municipio de Soacha, y estaba escopolaminada y fue víctima de robo.



EL TIEMPO ya había informado sobre esta modalidad de robo, ya que Bogotá vivió una triple desaparición el viernes 22 de abril, cuando Hernán Felipe Mejía, Juan Andrés López y Jaime Andrés Vega fueron reportados como desaparecidos y vistos por última vez en puntos diferentes de la ciudad.



Además este fin de semana también se conoció el caso de una joven de 17 años que habría sido drogada y abusada sexualmente luego de tomar un taxi en Chapinero.



Ante estas situaciones, el experto César Augusto Hernández, investigador y perfilador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que esta es una modalidad que mayoritariamente se da en bares y discotecas, donde los victimarios aplican sustancias bien sea en el cuello o la ropa de las víctimas, utilizando técnicas de coqueteo o amistad.



“Para los hombres que disfrutan salir en la noche solos y encuentran a la mujer ideal, por lo general esto termina desencadenando un caso de escopolamina”, añadió el investigador.



Por eso, la recomendación de la Sijín es: no llevar elementos visibles y llamativos como los reloj de alta gama, accesorios de lujo o altas sumas de dinero, porque eso los convierte en potenciales candidatos para un hurto.



Y, la policía recomienda que no se tome servicio de transporte en la calle sino mediante aplicaciones autorizadas; además, informar constantemente a un familiar o amigo sobre la ubicación en tiempo real.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Apareció caminando en Soacha. Escopolaminada y robada. La llevan ya al médico. Gracias a todos los que se preocuparon por el sufrimiento de esta familia e hicieron RT o comentaron. Gracias de corazón. pic.twitter.com/1eB5pl9VlI — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) April 27, 2022

