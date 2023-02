“Yo me siento muy mal. No me puedo mover. Fue un golpe muy duro. Gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo porque tengo que estar mes y medio en reposo y no puedo ni caminar”, dijo María García, aun convaleciente en su cama y con dolores, que dice, nadie se imagina.

Del trabajo de esta mujer depende el sustento de su familia y por eso dice que el daño causado por la mano criminal de quienes se roban las láminas y la omisión de las autoridades para arreglar estas infraestructuras, la tienen en una situación muy preocupante. “A la Alcaldía y a TransMilenio les pido que estén pendientes de esos puentes y no dejen eso así porque las consecuencias son graves. Gracias a Dios no perdí la vida, pero un niño, por ejemplo, puede morir allí”.

Recordemos que el jueves 9 de febrero de 2023, en horas de la tarde, esta ciudadana cayó por un hueco del puente peatonal de la estación Paloquemao de TransMilenio, en el centro de Bogotá. Al parecer habían hurtado las láminas de aluminio del piso y esto causó un aparatoso accidente.



La afectada quedó gravemente herida tras caer desde una altura de aproximadamente cuatro metros. El puente, ubicado en la carrera 30, ha sido blanco de los delincuentes que se roban prácticamente a diario las láminas para venderlas por monedas en chatarrerías.

En un video se ve cómo dos personas socorrieron a la mujer que quedó tendida en el andén de la carrera 30. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro médico del sector.



Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se pronunció a través de su cuenta de Twitter y lamentó el accidente que tuvo la mujer. Asimismo, informó que después de la caída, la lámina del puente fue reemplazada por una nueva para garantizar la seguridad de los peatones en este punto de la ciudad.



Actualmente la entidad cuenta con un presupuesto de $3.500 millones de pesos para cambiar el material de pisos en los puentes peatonales, con el objetivo de prevenir el robo de láminas, mitigar los riesgos para los usuarios y reducir el vandalismo sobre estos espacios públicos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

