El pasado 20 de enero, Arelis Cabezas Sierra murió tras someterse a un procedimiento estético en una clínica del norte de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud, la cirugía plástica tuvo lugar a las 4:00 p.m. y el fallecimiento ocurrió horas después.



La entidad señaló que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) atendió el llamado de emergencia realizado a la línea 123 por las complicaciones en salud que sufrió la paciente. "Una ambulancia atendió el caso en la clínica; el equipo de atención prehospitalaria apoyó las correspondientes labores de reanimación, pero la paciente no respondió y lamentablemente falleció", explicaron a través de un comunicado.



El día siguiente, y ante la queja por presuntas irregularidades en el lugar, la entidad realizó una visita de verificación en la clínica del doctor Yesid Martínez Díaz, representante legal del centro estético. "Se evidenciaron presuntos incumplimientos en los estándares del talento humano, infraestructura, dotación, interdependencia de servicios e historia clínica", señaló la Secretaría de Salud.



Tras los hallazgos, se le impuso una medida de cierre temporal al servicio de cirugía. Además, la entidad manifestó que se inició "la actuación administrativa sancionatoria y la compulsa de copias al Tribunal de Ética Médica" y que se investigará la actuación del doctor Yesid Martínez Díaz.



"Cabe aclarar que no se pudo continuar con la verificación de otros servicios de esta clínica, pues la Fiscalía General de la Nación se encontraba al mismo tiempo realizando la actuación investigativa sobre el fallecimiento de la paciente y debía garantizar la preservación de la escena de los hechos", explicó Salud.



El hermano de la víctima denunció que Arelis no recibió atención oportuna. "Creo que aquí hubo una negligencia muy evidente porque no tenían los equipos médicos para una reanimación y tampoco el personal medico", dijo Daniel Cabezas a Noticias Caracol.



Por su parte, Martínez aseguró en ese mismo medio de comunicación que la cirugía se hizo bajo todos los protocolos. "Esperamos el dictamen de Medicina Legal, que yo sé que profesionalmente no va a haber nada”, dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ