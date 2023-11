Mujer murió en estación de TransMilenio en la mañana de este lunes: esto se sabe

Sobre las 8 a.m. de este lunes, 27 de noviembre, se registró la muerte de una usuaria de TransMilenio mientras esperaba un servicio en la estación de Alcalá, en el norte de la ciudad.

Según el sistema de transporte, la persona fallecida es una adulta mayor quien se encontraba en el vagón C de la estación y cayó de manera inesperada al suelo.



Tan pronto las personas alrededor se percataron de lo sucedido, corrieron en auxilio de la señora de la tercera edad, y se "activaron los protocolos de atención correspondientes con Secretaría de Salud y Policía", aseguró TransMilenio.



Aunque una ambulancia llegó al lugar, no fue posible salvar la vida de la usuaria, quien falleció, al parecer, por un paro cardiorrespiratorio, señalaron desde TransMilenio.



"TransMilenio lamenta el fallecimiento de una usuaria de tercera edad que se registra esta mañana sobre las 8:00 a.m. en la estación Alcalá en la troncal Autopista Norte", dijo el sistema.



Además, brindaron condolencias a la familia de la fallecida, de quien hasta ahora no se conoce su identidad o mayores detalles.

Cierre del vagón C

Por el trágico suceso, el vagón C de la estación Alcalá está cerrado en ambos sentidos, y únicamente se está operando desde los vagones A y B.

Inconvenientes en la movilidad

Durante la jornada se han registrado algunos inconvenientes en la movilidad de Bogotá, entre estos, la flota represada en el Portal Américas y los largos tiempos de espera de las rutas debido a reparaciones en la vía, así como la reducción a un carril en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio hacia el norte.



Por otro lado, manifestantes bloquearon la Calle 13, a la altura del Río Bogotá, generando monumental trancón.

