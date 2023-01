A través de redes sociales, una joven denunció que habría sido víctima de violación. Los hechos ocurrieron en la estación Calle 39 de TransMilenio, cuando la mujer de 21 años estaba saliendo de su trabajo el pasado miércoles 18 de enero a las 9:30 p. m.



Allí fue abordada por tres sujetos, quienes le taparon la boca y la tocaron sin su consentimiento. Posteriormente, la llevaron a otro lugar mientras le hacían comentarios sexuales y amenazantes.

La joven logró salir corriendo y regresó a la estación para pedir ayuda a la Policía. Diez minutos después le informaron que sus presuntos agresores habían sido capturados por la comunidad del barrio, luego de atracar a una persona.



Sin embargo, las autoridades le dijeron que sus agresores eran menores de edad, por lo que el proceso se podría tardar más de lo habitual.



A su vez, la víctima aseguró que vivió momento revictimizantes por las preguntas incómodas de los policías que atendieron su caso. Luego, la joven se dirigió al Centro de Servicios Juciales para Adolescentes junto a su tía, a quien no dejaron ingresar por no tratarse de su esposo.



En el lugar, el fiscal que atendió su caso le dijo que los hechos no correspondían a un delito sexual, por no tratarse de una violación con penetración. Igualmente, habría tratado de disuadirla para no asistir a Medicina Legal por no tener pruebas suficientes para denunciar.



