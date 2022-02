Angie Gallegos Sanabria, una abogada de 30 años, no puede creer que haya sido golpeada por un hombre el día 7 de febrero en el barrio Polo Club en una miscelánea que presta los servicios de corresponsal bancario.

La mujer relata que decidió ir al Carulla de ese sector a hacer un retiro en el cajero de Bancolombia pero que este no estaba habilitado. “Entonces me dijeron que en una tienda de la esquina prestaban los servicios de corresponsal bancario y pues salí para allá”.

En ese momento había tres personas en la fila y Angie decidió esperar, como es debido, su turno. “Delante de mí había un hombre que dijo que iba a hacer un retiro de Davivienda de 30.000 pesos. La señora le cobró 500 pesos por el servicio pero en ese momento el sujeto se puso súper agresivo”.

El hombre acusado de la agresión publica este tipo de mensajes en sus redes. Foto: Archivo particular

La mujer le contó a EL TIEMPO que el extraño les dijo a los dueños del lugar que eran unos abusivos y que los iba a denunciar. “La señora hizo caso omiso a las ofensas, me hizo pasar y me dijo: qué tipo tan abusivo. Yo le respondí que sí. Le mencioné que si no quería que le cobraran pues que hiciera en retiro en un cajero”.

Parece que el agresor escuchó. “Ahí fue cuando se devolvió y se fue encima mío. Yo le decía que no me tocara y él me decía : usted no sabe con quién se está metiendo y me empezó a decir groserías. Luego me pegó un puño durísimo. Salió caminando como si nada”. Los residentes ayudaron a la mujer, lo alcanzaron y llamaron a la Policía.



El agresor le dijo que si no se podía defender sola y siguió agrediendo a la abogada. “El agente de la Policía del CAI no hizo absolutamente nada, solo un transeúnte me defendió”.

Al CAI llegó la esposa del agresor y cuando Angie llegó también fue ofendida por ella. “Me dijo que por qué le había mandado a pegar a su pareja, me dijo abusiva y que todo había pasado delante de tres niños, lo cual es mentira. Todo fue muy raro”.



En la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja se puso la denuncia formal y en Medicina Legal le dijeron a la mujer que no tenía sangre ni ninguna lesión externa.



Pero en la EPS sí le hicieron varios exámenes. “Tenía un esguince, me incapacitaron por 15 días, estoy en muletas y me mandaron a cirugía maxilofacial por un movimiento de la quijada que tengo. No puedo morder bien”.

El 8 de febrero, cuando estaba planeada la audiencia, le informaron a la víctima que al agresor lo habían enviado al CAI del Polo y que lo habían dejado en libertad porque una fiscal con el reporte de Medicina Legal consideró que las heridas no eran graves y que no podían dejar a una persona retenida. “No puedo creer que a un tipo que agrede y amenaza así a una mujer no le pase nada”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com