Una mujer de nombre Natalia se decidió a denunciar a través de redes sociales un abuso del que dice fue víctima el 20 de noviembre de 2022 en el barrio Modelo Norte, luego de salir de un concierto en el estadio El Campín.

Los hechos, dice la joven, ocurrieron en la madrugada cuando se dirigía hacía su casa. Narra que intentó coger un UBER pero que su celular se descargó y le fue imposible. “Entonces me fui a pie porque no era mucho camino. Igual seguí intentando coger un carro, pero ninguno me paró”. Aclara que iba sola, no había consumido alcohol e iba con todas sus pertenencias.

Cuando iba sobre la carrera 30, muy cerca de la estación Simón Bolívar, un hombre que manejaba una camioneta le pitó y se estacionó a su lado. Era blanca polarizada. “Un señor baja la ventana y me saludo. Me dice que si me puede hacer una pregunta y pues yo volteé a mirar pues pensé que me iba a pedir una dirección. Yo conozco Modelo Norte muy bien porque vivo allí”.

Hola,buenas tardes hoy 24 de Noviembre vengo hacer una denuncia pública ya que fui víctima de Violencia Sexual el día Domingo 20 de Noviembre en las horas de la madrugada en él momento en que me dirigía a mi casa.



Luego, cuando puso sus manos sobre la ventanilla, dice que sintió que cogieron sus manos. Fue en ese momento cuando se sintió rara. “Yo veía todo borroso. Me sentí débil. Él abrió la camioneta y no se cómo, me metió en el vehículo y se escabulló por las cuadras del barrio”.

En una parada, el hombre la comenzó a besar a la fuerza y a tocarla. “Me toca el cuello, la oreja, intenta bajar y aunque yo lo intentaba no tenía la fuerza para pararlo”. Estaba petrificada.

El extraño le decía que la iba a llevar a la casa a pesar de que ella le pedía que la dejara salir, que se quería bajar. “Él me decía que no. Luego se estacionó en otra cuadra. Traté de ver si la puerta tenía seguro y me di cuenta que no. Entonces intenté escapar, pero el agarró mi bolso, lo rompió y me dijo que tenía una propuesta y que yo tenía que aceptar”.

Luego el atacante arrancó el carro con la amenaza de arrastrarla. “Él cerró nuevamente las puertas. Me obligó a que lo masturbara. Se bajó los pantalones, sacó su miembro y me obligaba a tocarlo a la fuerza. Él me decía que lo mirara, pero yo no quería”.



Dura unos cuatro minutos obligándola y diciéndole cosas obscenas. “Cuando él me estaba manoseando me decía cosas como qué rica estas, qué rico sabe y yo no paraba de llorar. No quería estar ene esa situación. Luego soltó los seguros del carro y me dijo: lárguese”.



Natalia dice que cuando puedo huir se escabulló por entre las cuadras para llegar a su casa sin que el atacante la siguiera.

La Secretaría de La Mujer ya se enteró del caso y avanza en el acompañamiento a la víctima.

REDACCIÓN BOGOTÁ

