Con pronóstico reservado está una mujer de 47 años después de ser brutalmente atacada por el exnovio de su hija. La agresión ocurrió en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, cuando el joven de 21 años llegó a buscar a quien era su expareja.



"En el año 2020 sufrí acoso, sufrí golpes, sufrí abuso sexual. En un momento pensé que no iba a sobrevivir. Él me amenazaba que si le decía a alguien de mi familia o trataba de demandarlo me iba a matar", cuenta la joven de 20 años y argumenta que, por todos esos hechos, decidió terminar la relación y alejarse del hombre.



Sin embargo, el señalado agresor no dejó de buscarla. En la noche de este martes, el hombre llegó a la casa de su exnovia; pero no la encontró a ella, sino a su madre, quien trató de que él se alejara de la zona. Entonces, el hombre la atacó con arma blanca.



"Casi mata a mi mamá. Ella está muy mal (...) La atacó en el cuello, en la parte izquierda... tuvo lesiones en la muñeca, le hizo un corte bastante profunda, tuvo cortaduras bastante graves en las dos yugulares, que fue lo que empeoró su estado de salud", agregó su hija.



La víctima está una UCI del Hospital El Tunal. La familia pide justicia y acompañamiento tanto a la madre como la hija.



Aunque el agresor trató de escapar, la comunidad lo detuvo y pudo ser capturado por la Policía. En este momento, está en una URI.

Si usted es mujer y víctima de violencias...

Sepa que si usted es víctima de agresiones como mujer, puede recibir orientación psicológica y jurídica de manera gratuita con la Secretaría de la Mujer.



Las líneas de atención son:



Línea Púrpura: (+57) 018000112137



Whatsapp (+57) 3007551846



Correo: lpurpura@sdmujer.gov.co

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, periodista de City Tv