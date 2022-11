El pasado 28 de noviembre, una denuncia sobre un presunto caso de acoso se volvió tema de conversación en Twitter. En el video se puede observar cómo una joven enfrenta a un conductor de una reconocida cadena de restaurantes, quien, al parecer, cada vez que se cruzaba con ella, le decía algunos piropos.

“¿Quién le pidió que me dijera algo? ¿Cuál es la necesidad de acosar a mujeres en la calle?”, espetó mientras enfocaba el rostro del sujeto. Según el video, la mujer se sintió amenazada por los constantes comentarios del señor.



Tras las preguntas declaró con molestia que estaba cansada de la situación, pues se sentía amenazada cada vez que salía a calle.



“No puedo pasar por ningún lado sin que algunos de ustedes me diga algo. No puedo estar tranquila en la calle porque vienen con esa amenazadera”, le reclamó.



Frente a esto, el hombre se disculpó argumentando que no quería acosarla, pues solo le había parecido “linda”.

#NOTICIAS | ¿Acoso o piropo? Una joven confrontó a un conductor que le dijo "está muy linda", la mujer le dice al hombre que no tiene derecho y que ella no le pidió ningún tipo de comentario. Juzguen ustedes.#OasisMagazineCol #Información #Colombia pic.twitter.com/XrmsxbpuU7 — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) November 30, 2022

“Bueno, discúlpanos entonces”, le contestó el trabajador.



La joven de igual manera le recalcó que no se sentía bien, pues no podría caminar tranquila y que probablemente no era la única a la que le pasaba.



“No me tienes que tratar mal, solo le dije, está muy linda y ya nada más”, comentó el conductor mientras era grabado.



Adicionalmente el empleado le dijo que “siguiera su camino” después de que ella le hubiera preguntado el por qué hacía eso.

La respuesta de la empresa

Después de la denuncia pública interpuesta por la joven, la empresa para la cual trabajaba el hombre emitió un comunicado oponiéndose a todo tipo de acoso o agresión contra la mujer. En este se puede leer su rechazo hacia las actitudes del conductor, además de especificar que se tomarían las medidas respectivas a nivel disciplinario.



Cabe resaltar que no se conoce si hay una denuncia formal ante las autoridades. Por su parte, la usuaria puso en privado sus redes sociales, debido a la cantidad de comentarios negativos que cuestionaban la forma en la que le habló al sujeto en cuestión.



No obstante, también hubo otras mujeres que apoyaron su actitud y reconocieron que entendían su situación, pues no era muy cómodo escuchar ese tipo de cosas por parte de desconocidos.

