Ángela García, de 42 años, se realizó un procedimiento estético muy cerca de su residencia. Su intención era mejorar las líneas de expresión marcadas de su rostro. Quién le realizó el procedimiento le inyectó una sustancia, pero al poco tiempo comenzó a enfermar. Eso sucedió el martes 14 de febrero.

Sus familiares contaron que cuando culminó el procedimiento, que consistía en aplicar ácido hialurónico, ella comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza que no le paraba y que, en cambio, se le incrementó desde las 3 de la tarde, hora en la que le hicieron la aplicación.

"Cuando llegamos al apartamento ya no se aguantaba el dolor. Ya no abría los ojos. La llevamos a Famisanar y se demoraron mucho tiempo en atenderla y luego nos dijeron que no la podían seguir atendiendo, que porque era un procedimiento estético que no lo cubría la EPS", relató su hermana.

Luego, y a pesar de su grave estado de salud, la llevaron a Kennedy. "Fue peor. No la ayudaron y antes se estaba inflamando más. La llevamos entonces a la Fundación Hospital San Carlos".

En este centro de salud le brindaron atención oportuna y la mitad del rostro de la víctima ha mejorado, pero, la otra mitad, está inflamada aún. "Están evaluando y sacándole exámenes para determinar qué tipo de sustancia le están aplicando", explicó la hermana de la mujer.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com