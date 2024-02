Mujer en Bogotá denuncia que fue víctima de maltrato psicológico y físico por expareja

Una mujer de 25 años de edad denunció que su expareja la agredió física y psicológicamente luego de dar por finalizada su relación. La víctima se contactó con EL TIEMPO y dio su testimonio de los hechos.



"Tuve una relación de dos años, la cual yo había terminado en agosto [de 2023] porque él me fue infiel y yo decido dejarlo. En noviembre me pide que volvamos que estaba arrepentido".



(Además: ¿Cómo reconocer que una mujer es víctima de violencia de género en Colombia?).

Kharol García aseguró que decidió darle otra oportunidad: "Comenzó a presentar comportamientos bastante posesivos, por todo peleaba, si yo lo ignoraba se altera un montón".



La mujer de 25 contó que las agresiones físicas se dieron cuando regresaban de una fiesta: "Yo le digo que no quiero seguir con eso, que estamos peleando un montón y decido irme, como a las 4:30 a.m., él se da cuenta que estoy hablando con alguien y me quita el celular".



(Siga leyendo: Padre de familia denunció que conductor de Didi abusó de su hija de 15 años en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Denuncia de Kharol García Foto: redes sociales

Posterior a esto, este hombre le habría quitado el celular y la retuvo contra de su voluntad, según el testimonio dado a EL TIEMPO.



"El me tira en la cama, me inmoviliza de las manos y me da dos cachetadas. En ese momento me lo quito de encima y me dirijo al closet para sacar mis zapatos y recibo un golpe por la espalda, yo le digo que por favor, no siga con eso, que no le voy a decir a nadie".



(Además: Cárcel al soldado Sebastián Villegas por el feminicidio de Isabella Mesa en Medellín).

Luego de que ella tomara su maleta para irse de la casa, este hombre, "él me alcanza por detrás y comienza a golpearme fuertemente en la cabeza, en la cara, solo se detuvo en el momento en el que vio el estado de mi cara, diciendo que no lo vaya a denunciar".



El hombre salió del edificio donde ocurrieron los hechos con el celular de la víctima y esta ya interpuso la denuncia ante la Comisaría de Familia. El hombre identificado como Miguel Ángel Rodríguez Rovira, no asistió a la audiencia el pasado cinco de febrero.



(Siga leyendo: Violencia intrafamiliar o de pareja: ¿qué hacer ante estos casos y cómo denunciarlos?).

El dictamen de Medicina Legal conocido por EL TIEMPO determinó que la víctima presentaba hematomas vinoso frontofacial del lado izquierdo de su rostro y se le dio una incapacidad de 12 días.

¿Cómo denunciar un caso de violencia de género?

Tenga en cuenta que si usted o cualquier mujer de su círculo social y entorno es víctima de violencia de género, sea, psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.





Para el caso de Bogotá, puede llamar a la línea púrpura, que está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencias y es liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer: 018000112137 o WhatsApp 3007551846.

Más noticias:

El compromiso de la prensa con los casos de violencias basadas en género

Niña es baleada en ataque sicarial contra hombre, cerca de estación de TransMilenio