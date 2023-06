Lina Rezk Rojas lleva un año sin salir de su casa por el temor de cruzarse con César Alejandro Díaz, un hombre que trabajó en el área de seguridad de su trabajo y quien, al parecer, se obsesionó con ella.



De acuerdo con la denuncia pública que hizo Libny Molano, prima de la joven, Díaz ha creado perfiles falsos en redes sociales y ha amenazado a Rezk con secuestrarla y atentar contra su vida.



También se ha puesto en contacto familia y conocidos de la joven para advertirlos de lo que podría hacer para atentar en contra del bienestar de Lina.

"Él era el vigilante de la compañía para la que ella trabajaba hace dos años. Él se obsesionó con ella. Ellos nunca tuvieron una relación y ella diligentemente puso la denuncia y lo echaron, pero él sigue acosándola y persiguiéndola", aseguró Molano en el video publicado en Instagram que ha ganado visibilidad por el riesgo que representa para la seguridad de la mujer.



En la publicación hay evidencia de mensajes amenazantes que le ha dejado. "Tú tienes que ser mía. Eres lo único que quiero en esta vida y si no eres mía no serás absolutamente de nadie, yo no voy a permitirlo", se lee en una de las capturas de pantalla que compartió.



Incluso el sujeto ha creado perfiles falsos para preguntarle a los conocidos de Lina sobre su paradero y ha publicado imágenes con su información, reportándola como perdida y afirmando que es su prometida y que está en embarazo, para que así las personas reporten dónde la han visto.



A esto se le suma que el hombre publicó una invitación fechada para el 21 de diciembre, informando sobre su supuesto matrimonio con ella.

Esta situación lleva dos años, pero desde hace uno la mujer no puede salir de su casa por el temor que le han generado los mensajes y los actos de este sujeto. Ni siquiera tiene redes sociales para que así no la contacte.



"Tenemos miedo por la vida de Lina. No queremos que haga parte de las estadísticas, queremos protegerla", dijo Molano en el video que publicó.



Según su relato ya tienen una demanda legal en contra de él, pero él sigue persiguiéndola y las entidades que deben brindarle apoyo no han sido diligentes.



Después de la denuncia pública, Molano asegura que el hombre no se ha puesto contacto con ellos, pero sigue creando perfiles y publicando supuestas fotos de la joven, diciendo que ella está en embarazo, que están casados y felices.



Sobre la respuesta institucional, asegura que están teniendo algunos acercamientos, pero todavía no hay nada concreto.



"Este señor se la pasa creando perfiles para contactarnos a ver si le damos información de ella. He bloqueado aproximadamente 20 cuentas de Instagram de él", comentó una conocida de la víctima.

🛑Atención!! Ayuda con el siguiente nuevo caso en Bogotá. Desde hace 2 años, una mujer denuncia q es acosada y amenazada de muerte por parte de un hombre que se obsesionó con ella. Era el vigilante del lugar donde ella trabajaba. Lo q él hace es miedoso, está mal de la cabeza 🧵 — Ana María Vélez (@Anitavelez9) June 28, 2023

En Twitter, la cuenta Feminista de Acero también reporto la situación. "César no solo acosa a la víctima y a sus familiares, también a todas las personas que difunden el caso, yo compartí el caso hace meses y empecé a recibir acoso por parte de esta persona, tengo aproximadamente 46 cuantas de Instagram bloqueadas y todas son hechas por César", señala.



En esta red, la periodista Ana María Vélez reportó que aunque Lina tiene medida de protección, le avisaron que al parecer su caso fue archivado por la Fiscalía.



"¿Por qué? Es urgente la atención, su vida claramente está en peligro y la medida ya sabemos no es suficiente", apuntó la comunicadora.

