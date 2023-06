Una mujer denunció que debió huir con su hijo y su madre de su casa en Bogotá, luego de que su expareja sentimental los agredió físicamente.

Según Blu Radio, el jueves pasado en la noche, el excompañero de la joven mujer irrumpió en su vivienda y prácticamente sin mediar palabra, la golpeó brutalmente e intentó asesinarla a ella, a su pequeño hijo, de apenas dos años, y a su madre.

"Llegó a la casa y empezó a pegarle a mi mamá, a mí, y también intentó matar a mi bebé. Intentó asesinarme , me agarró del cuello y me ahorcó, dejándome morada. Mi madre luchaba desesperadamente para que me soltara, pero él la golpeó y la ahorcó también", relató la mujer. La Policía capturó al presunto agresor.



Tras la agresión, la mujer fue a la comisaría de familia del sector de Kennedy en busca de ayuda. Allí le dijeron que su caso era considerado extremo y que debía ingresar a uno de los refugios disponibles para su protección y la de su familia. Sin embargo, había 16 mujeres antes que ella en la lista de espera y no había cupos disponibles.



Debido a lo anterior, la mujer debió buscar por sí misma un lugar seguro donde refugiarse y proteger a su hijo.



"Solo les pido que me ayuden a encontrar un refugio para mí y mi familia. No quiero que les pase nada desde hoy hasta mañana. ¿Y quién responderá si algo le sucede a mi hijo o a mi madre? Claro, este individuo es extremadamente peligroso, y su hermano también lo es. La familia de ellos es muy peligrosa. Ellos me dijeron que me fuera, pero no tengo a dónde ir", relató la mujer al medio mencionado.

