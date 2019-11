La travesía de una mujer que dio a luz en un Uber en Bogotá

Betty Gómez solicitó un servicio de transporte en Bogotá a través de la plataforma de Uber. El viaje lo tomó el conductor Fernando Díaz. Durante el trayecto, Díaz se percató de que en plena calle había una mujer embarazada que, al parecer, estaba adolorida.



La mujer era Cindy Rodríguez, que llevaba alrededor de media hora caminando en busca de un vehículo que la llevara a un hospital cercano. "Intenté tomar varias veces un taxi, pero como me vieron con los dolores ninguno me quiso atender. Yo solo le pedía a Dios que me ayudara porque iba a tener al bebé en la calle", relató Cindy a CityNoticias.

De inmediato, Betty y Fernando decidieron ayudar a Cindy y acordaron cambiar el rumbo del viaje. Sin embargo, el bebé nació minutos después en el puesto trasero del carro, donde reposó mientras llegaba una ambulancia.



"Al llegar al hospital, nos dimos cuenta de que el bebé había nacido dentro del carro. Fue un agite, corriendo, un susto", comentó el conductor a CityNoticias.



A través de un comunicado, la empresa de Uber destacó la disposición del conductor y la usuaria. "En Uber aplaudimos las buenas acciones de la comunidad. Sabemos que en los millones de viajes que se realizan a través de la plataforma de Uber al día en el mundo, contamos con héroes al volante que cambian las historias de las ciudades (...) Esta es una historia memorable y un viaje sin duda que merece más de 5 estrellas", escribió la compañía.

