Intento de feminicidio en Bogotá: mujer denuncia que su expareja trató de quemarla

Una mujer, quien teme por su vida, denunció que fue atacada por su expareja mientras se encontraba en su vivienda, en el Aguas Claras, en Bogotá.



El hombre, al parecer, habría intentado quemarla junto a su casa prendiendo el cilindro del gas.



Según contó la víctima en CityNoticias, cuando sufrió el ataque, ella se encontraba con sus hijos. Además, señaló que no es la primera vez que el hombre hace esto e intenta quemarla.



“De un momento a otro le cogió la rabia y prendió el cilindro del gas. Yo gritaba: ‘los niños, los niños, ayúdenme con los niños, por favor’. No sabía qué hacer”, recordó la víctima, quien decidió mantenerse en el anonimato, a CityNoticias.

El señalado agresor, según la mujer, salió hace un mes de la cárcel, donde estaba cumpliendo una sentencia por violencia intrafamiliar.



La víctima ya había cortado su relación sentimental con dicho hombre, pues, al parecer, tiene problemas psiquiátricos y debido a las agresiones finalizó su noviazgo hace un año.

De hecho, la mujer contó que llegó a echarle gasolina a ella: “Siempre toleré, siempre me pegaba, me maltrataba, hasta me dio puñaladas. O sea, me pegaba, me maltrataba. Hubo una vez que me eché gasolina. Yo nunca dije nada”.



Ante el incendio, la comunidad alertó a las autoridades. Los bomberos y algunos residentes apagaron el incendio. No obstante, la casa quedó totalmente incinerada.

La víctima teme por su vida. Foto: City Tv

¿Qué pasó con el hombre?

De acuerdo con CityNoticias, el señalado agresor fue capturado por las autoridades bajo el delito de daño del bien ajeno. La mujer teme por su vida, pide justicia y que no lo dejen en libertad.



Por otro lado, la víctima realizó un llamado a las mujeres: “No nos quedemos calladas, sino que hablemos. Que cada vez que tengamos un problema de maltrato, hablemos, porque esto se deja avanzar mucho y mire donde llegamos”.

Y agregó: “No se dejen maltratar y no soporten más maltrato como yo porque uno perdona y vuelven y lo hacen”.

El hombre fue capturado. Foto: Freepik

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

