Mujer denunció intento de secuestro en el sector de Mandalay, en Bogotá

En la noche del pasado martes 21 de noviembre una mujer fue víctima de intento de secuestro en el sector de Mandalay, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.



Según el relato de la mujer, dos hombres a bordo de un carro marca Twingo color rojo intentaron subirla a la fuerza al vehículo y llevársela de las inmediaciones de su lugar de trabajo, en el occidente de la ciudad.



"Estaba en Mandalay saliendo del trabajo esperando a mi esposo cuando me abordan dos hombres en un carro rojo y me empiezan a decir que estaba muy rica. Yo volteo a mirar y resulta que me están apuntando con un arma de fuego", relató la mujer.



Ante la resistencia de la mujer para ingresar al carro, uno de los hombres se baja del carro y la toma del pelo para obligarla a subirse al carro. La mujer aseguró que gracias a sus gritos y la ayuda de un vigilante del sector, el presunto delincuente desistió del secuestro y emprendió la huida junto con su cómplice.



"Uno de ellos se baja del carro y por la fuerza intenta subirme al carro, incluso me agarra del cabello. Por fortuna un celador que estaba cerca y gente que estaba en el parque empiezan a gritar. El hombre me tira al suelo y yo como puedo me levanto y comienzo a correr", contó.



Según se conoció, la mujer junto a su esposo persiguieron por varias cuadras a los delincuentes quienes después de varios minutos fueron detenidos. Denuncia la víctima que aunque le explicaron la situación a las autoridades estos le dijeron que lo que había pasado "no se podía hacer nada, que no se había cometido ningún delito".



Dice la víctima que luego de media hora los policías del CAI de Castilla dejaron en libertad a los dos señalados y que no le prestaron ningún tipo de ayuda a la mujer y su esposo.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DEL NOCTAMBULO DE CITYTV

EL TIEMPO

