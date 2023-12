Mujer denunció a Camilo Pardo, alcalde de Chipaque, por abuso sexual

Una grave denuncia tiene en la mira de las autoridades a Camilo Albeiro Pardo, alcalde de Chipaque, Cundinamarca. Una mujer lo señaló de abuso sexual y manifestó que "vivió el horror" en la noche del pasado 13 de diciembre.



De acuerdo con la denuncia, Pardo habría abusado de la mujer tras una reunión. Varias personas se subieron a la camioneta de la alcaldía municipal, vehículo que transportó a los pasajeros hacia sus hogares, menos a la joven.



"Desde ahí empieza el paseo de la muerte para mí. Me llevaron de Chipaque a Bogotá. Lo que yo recuerdo, ya cuando abro mis ojos y estoy segura, es que estoy completamente desvestida, con el sostén desacomodado", denunció la joven en Noticias RCN.



Según los documentos, que ahora están en poder de la Fiscalía, la joven dijo que los médicos confirmaron que fue víctima de abuso sexual. "Dan cuenta de mis desgarros y lesiones", dijo.

​

La denunciante también mostró unos chats con Pardo, donde él le dice que supuestamente ella había convulsionado.



En los mensajes, la mujer le dijo: "Estoy mordida. Tú me desabrochaste la ropa". En tanto, Pardo le respondió: "Me tocó vestirte a mí solo. Claro, no te acuerdas nada de eso".

​

La mujer también dijo que ha recibido llamadas por parte de la esposa del alcalde. En uno de esos diálogos, cuando le manifestó que fue víctima de abuso, ella le respondió: "¿Sí, y qué?".

¿Qué respondió el alcalde de Chipaque?



Noticias RCN, medio a través del cual la mujer denunció el hecho, también informó que intentó comunicarse con Pardo, pero no recibieron respuesta.



No obstante, Juan Fuentes, abogado del alcalde, manifestó que "es un tema de infamias" y añadió que están recolectado elementos materiales probatorios.



De otro lado, en un comunicado, Pardo se refirió a la denuncia por abuso sexual. "Abordaré esta delicada situación con la transparencia y la honestidad que merecen mi familia y la comunidad de represento".



En el comunicado, el alcalde de Chipaque desmintió cualquier situación de abuso sexual. "Es fundamental para mi aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo".



Añadió que está a disposición de las autoridades pertinentes.

#NoEsHoraDeCallar



"Si su vida está en riesgo, llame al 123, la línea de emergencias de la ciudad. Si fue víctima de violencia, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137", puntualizó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.



También si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o

en Bogotá en el 601 5702000.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS