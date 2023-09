En redes sociales ha circulado un video sobre una nueva modalidad de robo de celulares en Bogotá, lo que ha causado alarma en los habitantes e indignación en miles de internautas.



Según la grabación hecha por una joven llamada Tatiana Moreno, delincuentes estarían operando en grupo, fingiendo un falso robo para quitarle el celular a pasajeros en TransMilenio.



La mujer fue víctima de esta nueva modalidad en días pasados, cuando abordó un bus articulado B72 en la estación Alcalá, en dirección hacia el norte.



Ella se sentó en la parte de atrás del bus y decidió sacar su celular para enviar un mensaje a un familiar, pero lo guardó rápidamente en su brasier tras percatarse que dos hombres la miraban fijamente de manera intimidante.



Pocos minutos después la pasajera que estaba de pie, junto al asiento de Tatiana, empezó a gritar que le habían robado el celular y uno de los sujetos que la observaba procedió a señalarla como la presunta ladrona.



"Me giré hacia la supuesta víctima aclarándole que yo no había tomado nada, cuando de un momento a otro siento que el hombre agarra mi brazo, me ultraja y comienza a agredirme verbalmente, diciendo que él vio cuando yo le saqué el celular de la chaqueta a la señora, y me lo guardé en el brasier", explicó Tatiana Moreno en el metraje.



Según el relato de Tatiana, los dos sujetos y la mujer eran cómplices, pues procedieron a llamar la atención de los demás pasajeros para inculparla del presunto hurto de un celular.

Al parecer, los presuntos ladrones aprovecharon cuando la joven sacó su celular, para observar el color del forro, la marca del mismo, e incluso el fondo de pantalla y la clave para desbloquearlo.



"La mujer dijo la marca de mi celular y adicional a esto, describió el fondo de pantalla de mi celular, que se trataba de dos pajaritos azules. Cuando yo escucho esas características físicas, que se trataba de mí celular, en ese momento entendí que se trataba de un robo", explicó.



En medio de los gritos de estas personas, que pedían que la golpearan y le quitaran el celular a la fuerza, la mujer se sintió acorralada e intimidada con el temor de que los demás pasajeros la agredieran.



El bus de TransMIlenio paró, bajaron a Tatiana a la fuerza del articulado, y procedieron a insultarla juzgándola de ser una ladrona. La supuesta víctima femenina y uno de los hombres permaneció junto a ella, mientras que el tercero, siguió en el bus.

Tras ser agredida verbalmente en repetidas oportunidades por los presentes y ante la amenaza constante de ser violentada físicamente, por fortuna dos agentes de la Policía llegaron al lugar para atender la situación.



"Cuando el sujeto que supuestamente me vio robar el celular, se dio cuenta que la Policia llegó, me soltó del brazo", dijo Tatiana, quien además recalcó que el hombre se fue y no siguió su ruta hacia el norte, sino que abordó un bus en sentido contrario.



La mujer contó a los uniformados que Tatiana había hurtado su celular y procedió a dar las características físicas del mismo, e incluso fue capaz de desbloquear el teléfono.

Sin embargo, a pesar de que las circunstancias la hacían ver como una presunta ladrona, la uniformada que atendió la situación le dio la oportunidad a la joven de que probara que efectivamente ese era su celular.



Al revisar la galería se percataron que en realidad todo se trataba de una falsa acusación, aunque no hubo ninguna captura y la mujer que intentaba llevarse el celular se retiró de la estación como si nada.

Decenas de usuarios de Tik Tok señalaron que también habían presenciado hechos de este tipo, y expresaron su preocupación frente al peligro que corre la víctima al ser señalada.



"Es una situación horrible, me pasó exactamente hace dos días", dijo una internauta en los comentarios.



Como este caso, otros ciudadanos han denunciado en redes la misma modalidad, en las que son acusados injustamente de robarse un celular.

