Mujer denuncia que, tras cambiar el plástico de su tarjeta, le robaron un dinero

El día 23 de octubre de 2023 Gloria Libis Céspedes Quintero dice que le hicieron una llamada desde Bancolombia y le dijeron que tenía que hacer cambio del plástico de su tarjeta de crédito visa. Ella preguntó que si era obligatorio y le dijeron que sí.

Luego le ofrecieron unas ofertas y ella les respondió que no estaba interesada. “Después me pidieron una dirección para llevarme la tarjeta a domicilio. Además, me preguntaron que a dónde me la podían acercar y pues les expliqué que al trabajo y les di la ubicación. Volvieron y me dijeron que era obligatorio y que tenía que llevar la tarjeta para el cambio”.

Ese día, tal y como lo habían pactado, le hicieron el cambio de plástico. Ella no sospechó porque todo tenía símbolos del banco y la funcionaria, igualmente, los distintivos. “Pero a las dos horas me entró un mensaje de texto de una plata que habían retirado”.

Gloria, asustada, llamó al banco y dijo que le habían descontado más de tres millones de pesos y que ella no había realizado ninguna compra. “En Bancolombia solo me dieron un radicado y me dijeron que lo iban a estudiar, aunque yo les dije que si necesitaban que les mostrara la tarjeta. Lo más triste es que después me llegó un radicado que no había salido a favor mío”.

Ahora la están instando a pagar un dinero que no se gastó. “El monto de mi tarjeta es de siete millones de pesos. Yo ya había gastado seis. ¿De dónde sacaron los otros tres? Todo es irregular aquí”.

Gloria Céspedes dice que tiene los testigos en su trabajo de la mujer que fue a su trabajo a hacer el cambio del plástico y que ella solo pide que se haga justicia, se investigue y no se le cobre un dinero que nunca gastó. “No es justo que hagan eso con los usuarios”.

¿Qué le respondieron en el banco?

El banco le dijo a la usuaria que el reclamo no salió a su favor. Le explicaron que en la investigación identificaron que para la fecha en que se realizaron las transacciones no se evidenciaron errores operativos o humanos que comprometieran la seguridad de su información.



Añadieron que, probablemente, una persona no identificada por el banco tuvo acceso a la tarjeta original y o clave y a toda la información privada adicional como clave, número de tarjeta, fecha de vencimiento, códigos de seguridad. “Así fue que se materializó el fraude”. Pero la víctima dice que es mucha casualidad que todo haya sucedido después del cambio de tarjeta.



Finalmente, le dijeron que el pago de ese dinero era su responsabilidad. Luego le dieron unas recomendaciones de seguridad y cerraron el caso. “Es injusto. No puedo y no debo pagar por una plata que no me gasté”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com