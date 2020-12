Mujer denuncia que le vendieron colchón lleno de icopor

La familia de *Sofía decidió comprarle un colchón nuevo para que se pudiera recuperar de una cirugía pues iba a durar más de un mes sanando de la intervención y en estado de reposo en cama.

La compra se hizo en un local ubicado en la carrera 16B con calle 52 Sur en San Carlos en donde suelen vender este tipo de productos.



Y así fue, la ciudadana se hizo la intervención médica y al dormir en este colchón nunca logró un descanso total, en cambio, más dolor. “Entonces mi esposo me compró una colchoneta para aliviar las molestias pero siempre me quedó la duda de por qué tan duro e incómodo”.

Los icopores eran los que le causaban dolores corporales a la cliente. Foto: Archivo particular

En esta época del año esta familia suele hacer una limpieza general en su hogar y lavar fundas de cojines y colchones y fue en ese momento en el que le dijo a su esposo que descosieran el colchón. “Cuando lo abrimos, oh sorpresa, estaba lleno de icopor”.



Esta familia realiza la denuncia porque no quiere que les pase lo mismo a más usuarios. “¿Quién controla esta situación? a nosotros nos vendieron un producto lleno de icopor pero hemos sabido de otros casos en donde llenan los colchones de basura, de pañales o toallas higiénicas”, contó la víctima quien a raíz de la denuncia ha conocido de más engaños.

Esta familia pagó 580.000 pesos por este producto y cuando puso el reclamo recibió malos tratos. “Ese valor es mucho dinero para una familia con recursos limitados y no es justo que lo engañen a uno así. A ese lugar no le pasó nada, solo cambió de razón social. Cuando mi esposo fue a poner el reclamo le dijeron que ellos no eran los mismos, que era otra empresa pero nosotros los reconocimos”.



Lo más grave es que este tipo de comportamiento afecta la imagen de otros locales el sector que sí comercializan productos con altos estándares de calidad. “Los mismos comerciantes honestos deberían denunciar a estos ilegales”, dijo la víctima quien decidió ocultar su identidad ya que se siente amenazada por poner la denuncia.

