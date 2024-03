Mujer denuncia intento de secuestro y agresión por parte de conductor de plataforma en Bogotá

Por medio de las redes sociales, una joven narró los momentos de angustia que vivió al tomar un servicio por plataforma, pues el conductor tomó conductas extrañas para luego agredirla, la plataforma ya se pronunció frente a los hechos.

Natalia Jiménez solicitó un servicio por medio de la plataforma InDriver para dirigirse a su trabajo en un call center con una línea española, por la diferencia horaria, esta joven debe salir de su casa en la madrugada.

"Ayer había decidido irme en carro y pedí un servicio por plataforma InDriver, llegó un taxi y me recogió a las 2:22 AM en mi casa. Tomó la ruta que le mandaba la app por la avenida Guayacanes y paro dos semáforos antes de la avenida Guayacanes con Villavicencio", puntualizó la usuaria en X

Tras detenerse, el hombre le dijo que tenía que cerrar la puerta del baúl, "yo vi que estaba haciendo algo en el baúl, pero la verdad se hizo todo normal y se volvió a subir por la puerta del conductor", narró Natalia Jiménez.

Pero el hombre volvió a decirle que tenía que ir al baúl y mientras ella revisaba su celular, sintió un fuerte golpe en la cabeza: "Del golpe quedé mareada, el man me empezó a ahogar con su brazo rodeando mi cuello y con la otra mano me tapaba la nariz y me decía 'huela, huela, huela'. Yo traté de aguantar la respiración y forcejeamos".

Luego de varios momentos de angustia, la mujer logró abrir la puerta y corrió en búsqueda de ayuda por la avenida Guayacanes, "pero nadie me ayudaba, los carros y las motos me esquivaban, cuando volteo mirar para atrás el man se montó al taxi y huyó", puntualizó.

La mujer asegura que luego de pasar el shock y ser auxiliada, se dio cuenta de que tenía una herida en la cabeza, "me acerque hacer la denuncia, pero no me la recibieron porque era un día festivo y que tenía que ir hasta el día lunes".

Frente a estos hechos, la plataforma InDriver puntualizó: "Desde el momento en que se recibió el reporte se ha dado seguimiento al incidente, ya estamos en contacto con la usuaria y soporte se encuentra dando seguimiento al caso. Con gusto cooperaremos con las autoridades correspondientes".