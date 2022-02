Julieth Vaquero cuenta con indignación la forma en la que fue acosada en un bus alimentador de TransMilenio. “Venía de recoger a mis hijos del colegio e iba en la ruta 69 de Arborizado Alta. En la segunda parada se subió un sujeto que se hizo detrás de mío y cuando ya iba a llegar cerca de mi casa sentí el costado izquierdo de mi espalda caliente”.

Ella denuncia que se tocó y que sintió mojado. “Yo iba con mis dos hijos. Sin embargo, volteé y me di cuenta que un hombre estaba guardando sus genitales dentro de su pantalón. Inmediatamente lo insulté y dos señoras más me apoyaron en el reclamo”.

Luego la víctima le dijo al conductor que por favor parara para llamar a la policía y dice que hizo caso omiso a su pedido. “Entonces yo me hice en la puerta del centro con mis dos hijos para que el agresor no se escapara mientras dos mujeres más me decían que buscara a un policía”.

Cuando ella procedió no había nadie y lo que hizo fue buscar a un agente del CAI de Arborizadora pero mientras eso pasaba el conductor del bus arrancó con el agresor. “Antes fue muy intolerante. Le dije que si lo que había pasado le parecía justo. Él se reía y me decía que no era culpa de él y cuando llegó el agente también se rio de mí. Es sentir que la denuncia de una mujer no importa para nada”.

Según Julieth en esta ruta se suben muchas niñas de colegio y muchas de ellas pueden estar en riesgo por hombres que actúan de esa manera, que acosan así a las mujeres. “Hasta mi esposo salió agredido por apoyarme en mi causa. En injusto que no nos atiendan como debe ser”.

Agregó que sí la hubieran ayudado habría sido posible instaurar una denuncia formal y evitar que más casos así se presenten.



En una encuesta realizada por la Alcaldía de Bogotá a 14.311 mujeres se señala que un 27,2 % dijo haber tenido sensaciones preocupantes en TransMilenio, un 63,3% desagradables y un 11,5% agradables.

¿Qué dice TransMilenio?

Frente a la denuncia de un presunto acoso sexual en un alimentador del Sistema TransMilenio la empresa informó que rechaza enfáticamente cualquier tipo de conductas relacionadas con acoso sexual, las cuales son sancionadas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia y el Código Penal.



Agregó que según se reportó, en un alimentador que cubría ruta 6-9 Arborizadora Alta una usuaria informó sobre un acto obsceno por parte de una persona que también iba en el bus y que el sospechoso se dio a la fuga. "Una vez llegó la Policía, un uniformado tomó los documentos y las versiones tanto del conductor del bus como de la usuaria, y posteriormente se le indicó al conductor que siguiera el trayecto".



La empresa agregó que una vez conocida la situación, se activó el protocolo de atención por lo que se reportó a la Secretaría de la Mujer, entidad que intentó comunicarse con la víctima pero no fue posible, sin embargo, se dejó mensaje de voz con información de las líneas, horarios de atención y canales de comunicación.



El Distrito cuenta con el 'Protocolo de prevención, sanción y atención de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público'. "Invitamos a la ciudadanía a rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres , entablar las denuncias y poner en conocimiento las situaciones que ponen en riesgo su integridad y su vida".

