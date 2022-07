​​#NoEsHoraDeCallar. Hoy en día las redes sociales se han vuelto un lugar en el que las personas pueden hacer denuncias públicas. En esta ocasión la joven Tifany Montes utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que actualmente se encuentra amenazada de muerte por su primo Diego Alfredo Vargas, porque, según él, ella y su madre se encuentran entorpeciendo el proceso de sucesión de los bienes que eran de la bisabuela.

“Público los videos primero porque las entidades no son tan competentes como a mí me gustaría que fueran. Y porque él nos hizo el ‘favor’, nos dio la oportunidad de quedarnos calladas. Y callada no me voy a quedar”, dijo Montes en el metraje.



En diálogo con EL TIEMPO, la joven comentó que todo inició cuando falleció su bisabuela, a quien solía llamar abuela, el 17 de enero de este año. Ella no dejó testamento, en el cual determinaba cómo se van a repartir sus bienes, que son una casa y unos ahorros en el banco.



“En estos momentos hay seis personas esperando que la herencia sea repartida: dos hijos, que son de mi abuela, un tío que vive en Estados Unidos y cuatro nietos, quienes son mis primos”, le comentó la joven a este diario.

Ella y su mamá quedaron implicadas en esta situación porque fueron las que cuidaron a la mujer en sus últimos años de vida. Su madre es estudiante de octavo semestre de derecho de la Universidad Cooperativa y, con el fin de ayudar a sus familiares, contactó a una profesora de la institución para que pueda servir de abogada en el caso. Así esperan la sucesión para que luego puedan vender la casa.

El inicio del dilema

Tifany le comentó a EL TIEMPO que el problema inició cuando una prima de ella, a la cual no se le mencionara el nombre por seguridad, quiso comprar la residencia en donde su bisabuela vivía.



El 5 de julio su primo Diego Alfredo, quien trabaja como escolta y tiene acceso a armas de fuego, empezó a preguntarle sobre el proceso de sucesión en el grupo familiar de manera grosera, afirmando que la abogada no está colaborando y su prima tampoco. La mamá de Tifany entró como mediadora de la situación, pero el hombre decidió, supuestamente, amenazarla con matarla.

Amenazas

Acto seguido a la discusión en llamada, su mamá decidió eliminar a Diego Alfredo del grupo de WhatsApp. Sin embargo, esto desató su furia y empezó a enviar más notas de voz amenazantes, las cuales se pueden escuchar en los videos que están en su Instagram.



“Sacándome del grupo y tal ¿no? Que muy chimba. Recuerde que yo sé dónde vive usted y es a la primera que le voy a entrar. ¿Oyó? Todo bien. Se metieron con el que no era ¿Oyó? ”, se escucha en un fragmento, al parecer, del acusado.



Actualmente, Diego Alfredo tiene una demanda por parte de Tifany ante la Fiscalía. Ella lo responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar a ella y a su mamá. Esta situación ha afectado la vida de ambas, ya que tienen miedo por su integridad y de que Diego Alfredo cumpla con sus amenazas.



“Pido el favor de que este material se comparta. Yo no hago esto por diversión, lo hago porque la vida de personas que yo amo y la mía están en riesgo”, concluyó.

