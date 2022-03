Hoy, Caterina Horowitz, denunció en una estación de radio que, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la oficina de pasaportes de Bogotá, ni siquiera se tomó el tiempo de ingresar su cédula de ciudadanía en el sistema, solo miró el documento, le dijo que sus nombres 'no eran de por aquí', y adicionalmente le pidió pruebas.



La mujer nacida en Bogotá, en la Clinica Marly en el año 1951, explicó que ella llevó todos los papeles que la página del Ministerio de Relaciones Exteriores requiere para poder hacer el trámite de renovación de pasaporte (formulario, cédula, pasaporte), pero que la funcionaria que la atendió en esa ocasión le dijo que, 'esos nombres no son de por aquí'.



Luego de eso, según contó Horowitz, la funcionaria le pidió llevar pruebas de que ella era colombiana (cédulas o pasaportes de sus progenitores), a lo que ella respondió "es que mis padres fallecieron hace 30 años, no sé si me vaya a quedar fácil".



Debido a esto, la afectada aseguró haber sentido un dolor de patria. Sin embargo, ella con ayuda de sus familiares reunió los papeles solicitados por la funcionaria, y cuando volvió a la oficina de pasaportes le hicieron muchas preguntas, pero finalmente le expidieron el pasaporte.



Además, Caterina, dijo que sintió esa situación fue un abuso de poder y pidió que capacitaran mejor a los funcionarios.



REDACCIÓN BOGOTÁ