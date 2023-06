El pasado 28 de junio se conoció el caso de Lina Resk, una bogotana que denunció a César Alejandro Díaz, quien la ha acosado desde hace más de un año, pero eso no fue lo único, la ha suplantado y, tanto ella como su familia, han recibido amenazas de muerte. Resk habló con EL TIEMPO y dio detalles de su caso.



"Yo no creí que las cosas se fueran a escalar tanto. Entonces no le di mucha importancia al tema. La verdad es que yo pensaba como: 'bueno, un intenso ahí'. Sin embargo, ya cuando empecé a ser contactada por él a través de las redes sociales y que mis amigos también estaban recibiendo mensajes a través de las redes sociales, pues ahí fue que empecé a sentir que no era una situación normal", contó la mujer.



Díaz era un hombre que hacía parte del área de seguridad del lugar en el que Resk trabajaba. Ella asegura que nunca tuvieron contacto. No obstante, el hombre comenzó a escribirle mensajes por medio de WhatsApp y, ante la negativa de Resk, Díaz le escribía a amigos y familiares de la víctima por redes sociales.



Sumado a esto, el hombre comenzó a crear perfiles falsos para acosarla y para escribirle a personas cercanas. Incluso, las afirmaciones que hacía cada vez eran más delicadas y afectaban de forma directa su vida y la de su familia.



"En grupos de Facebook con muchísimas personas, ponía una foto de mi mamá y decía que ella era la señora que le ayudaba con el aseo en su casa y que lo había robado. Compartió una foto de unos primos y les puso que eran unos estafadores. También, subió unas fotos de mi mamá y mías diciendo que maltratábamos animales, para que no nos dieran en adopción, porque los maltratábamos y además, que yo vendía pornografía", dijo Resk.



Así mismo, Díaz crea montajes asegurando que está esperando un bebé con Resk y que estarán próximos a casarse.



Además, la mujer le contó a este periódico que no era la primera vez que César Díaz hacía esto, también lo hizo con una de sus familiares.



🛑Atención!! Ayuda con el siguiente nuevo caso en Bogotá. Desde hace 2 años, una mujer denuncia q es acosada y amenazada de muerte por parte de un hombre que se obsesionó con ella. Era el vigilante del lugar donde ella trabajaba. Lo q él hace es miedoso, está mal de la cabeza 🧵 — Ana María Vélez (@Anitavelez9) June 28, 2023

"Tuve la oportunidad de hablar con una hermana de él y ella me comenta que esa situación ya había ocurrido con otra niña. Ella era, afortunadamente, familia de ellos. Entonces claramente no dejaron que avanzara el tema, lo pusieron en su sitio, entonces no pasó a mayores", aseguró la bogotana.



Tras estos sucesos, Lina Resk decidió tomar medidas legales para proteger su integridad y la de su familia. Sin embargo, el proceso para realizar las respectivas denuncias ha tenido distintas trabas por parte de las autoridades.



"Las autoridades no se han pronunciado absolutamente para nada, yo ya había puesto una primera denuncia en el mes de agosto; sin embargo, esa denuncia me la archivaron porque nosotros habíamos instaurado la demanda como acoso sexual, pero la Fiscalía lo que hizo fue citarnos para conciliar cosa que la verdad no entiendo.No entiendo cuál sería el objetivo de la Fiscalía de poner a conciliar una persona que acosa a la otra", comentó la víctima.



La mujer indicó que la situación le estaba generando graves problemas psicológicos, ya que se sentía angustiada por las acciones que podría tomar este hombre en contra de ella y, por esta razón, no asistió a la cita de la Fiscalía y terminaron archivando su caso.



Sin importar lo sucedido, Resk siguió insistiendo para que las respectivas entidades tomaran medidas, así que denunció por segunda vez, pero afirma que le han reasignado varias veces el fiscal, por lo que, desde octubre de 2022, no ha podido radicar su denuncia.



"Para mí, las autoridades no han sido de ayuda en absoluto", finalizó diciendo la mujer.



Por último, Lina manifestó para el medio que, con la difusión de su denuncia, espera que otras mujeres no tengan que pasar por esto, mucho menos con César Díaz, además porque teme por su vida y la de su familia y, al ver la actuación de las autoridades, ve insuficiente la ayuda que estas le están ofreciendo.



En su mente él cree que tuvo una relación con ella, es lo q dice en algunos momentos. En otros, cree que es la pareja actual y dice que ella espera un bebé de él, al punto que crea perfiles falsos de la víctima diciendo que van a ser padres y hasta anuncia que se van a casar. pic.twitter.com/oeXyep2H3N — Ana María Vélez (@Anitavelez9) June 28, 2023

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

