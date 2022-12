Paola Murcia y su familia esperaban con ansias la llegada de Justin, el perrito que se perdió en el parque Salitre en Bogotá y no quería ser devuelto por María Vallejo, quien lo encontró en la calle 72 con 1.



(Lea también: La pesadilla de vivir en Bacatá: nuevas denuncias por estado actual de edificio)

La luz de esperanza llegó por primera vez con certeza para la familia cuando fue citada a la Casa de Justicia de Los Mártires para que su mascota fuera entregada. Este perrito además de ser la felicidad de los integrantes de la familia, pero en especial para su hijo, ya que la compañía del pequeño animal es una ayuda psicológica.



Paola Murcia agradeció el apoyo de tantas personas que hicieron que al causa de Justin se haya vuelto viral, la familia llego al lugar antes de las 3:00 p. m. y salió con el perrito criollo de apenas un año, un poco pasadas las 6:00 p. m.



El perrito es la vida entera de un niño de 13 años quien también se siente agradecido por la ayuda de los cibernautas al compartir la historia y pedirle a la señora que regresará a Justin. El perrito criollo se desapareció luego de que se saliera de su arnés por lo grande que le quedaba.



María Paula Vallejo nunca le entregó el perro a la familia a pesar de haber publicado en redes que la ayudaran a encontrar a la familia. Paola en el momento que vió la publicación se dió cuenta de que la esperanza de encontrar a Justin seguía viva y por eso mismo la contactó.



Por chat, Vallejo le pidió cantidad de evidencias de que se trataba de su perrito, Paola a ello le respondió con evidencias como el carnet de vacunas, videos del animalito saltando en su casa, y demás, a lo que María Paula solo contestaba que necesitaba más pruebas y que lo llevaría a la veterinaria para bañarlo.



Luego de varios intentos para concretar la entrega, el 31 de octubre, María Paula le puso una cita frente al CAI de Rosales, allá llegó Paola con su esposo, su hermano y su suegra pero ella no se los entregó y lo llevó y salió con la excusa de que no lo podía entregar porque presentaba signos de maltrato, a lo que su dueña contestó "era obvio, si llevaba días fuera de su hogar, no iba a estar bien".



El 9 de noviembre fue a una Unidad de Conciliación en Kennedy para pedir que la acompañaran en el caso. Esta diligencia fue programada para el 23 de noviembre pero Vallejo no asistió. El psicólogo expidió una fórmula diciendo que el hijo se veía muy afectado por la perdida, por eso mismo es un perro de apoyo emocional.



Luego de varios reclamos en redes sociales y de acudir a los organismo del Estado pudo resolver la situación y volver a compartir con el perrito.



REDACCIÓN BOGOTÁ