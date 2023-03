Los habitantes del norte y centro de Bogotá han visto durante las noches y mañanas a una mujer caminando sin rumbo fijo desde la calle 13 con avenida Boyacá y terminaban cerca de la calle 153 con carrera Séptima. La han denominado la 'mujer de la pijama azul', por el atuendo que lleva.



Su caso se hizo conocido, pues en el Ojo de la noche de Noticias Caracol hicieron el recorrido por el que usualmente veían a la mujer y la encontraron en una esquina de la calle 140 con carrera 17.



"La veo en la esquina, se queda con su ropita y se ve que no tiene problemas", expresó el comerciante Wálter Heredia para ese medio.

Preocupados porque no recibía alimentos ni ningún tipo de ayuda, los vecinos comentaron en televisión que por su aspecto no parecía una habitante de calle.



La hermana de la 'mujer de la pijama azul' vio el reporte y, de inmediato, se comunicó con el noticiero.



Según la información brindada, en realidad se llama Cristina Medina Melo, desaparecida hace unos tres años.



La 'mujer de la pijama azul' dijo que su familia había muerto en hechos confusos.

El reencuentro con su familia

La comunidad le ofreció un baño, comida y el traslado hasta el lugar en el que está su familia.



Según Caracol Noticias, la hija de Cristina reconoció que su madre tiene esquizofrenia y que no pudo ayudarla con esta enfermedad, por lo que la mujer se perdió y ahora mismo no tiene cómo hacerse cargo de ella.



También señaló que la Secretaría de la Salud le ofreció acompañamiento.



El temor es que María Cristina regrese a las calles y se enfrente a riesgos.



Por su parte, la 'mujer de la pijama azul', manifestó que no desea estar en Ciudad Bolívar ni permanecer con su familia.

