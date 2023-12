Mujer de 85 años con Alzheimer está desaparecida desde el Día de Velitas en Bogotá

Se desconoce el paradero de Margarita Pinto, de 85 años, mujer reportada como desaparecida desde el 7 de diciembre de 2023. Según sus familiares, fue vista por última vez al salir de su residencia en la localidad de Usme, en Bogotá.



De acuerdo con la información suministrada por sus familiares y vecinos del sector a medios de comunicación, la mujer mayor habría sido identificada sacando pertenencias de su residencia en compañía de su pareja sentimental, José Emiro Parada.



Según el relato, Margarita Pinto salió de su casa el Día de Velitas con objetos personales. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de su lugar de paradero.



La situación fue conocida por una de sus hijas hasta el 14 de diciembre, cuando fue a visitar a su madre tras varios días de no poder entablar comunicación. Sus familiares informaron que la mujer ha sido víctima de violencia intrafamiliar.



"No sé qué haya pasado, si se la llevó, si la internó en algún lado, lo que queremos saber es que nos diga dónde está, llevarle algo y saber que está bien. Mi mamá sufre de Alzheimer y ha venido empeorando este año", explicó Blanca Martínez, la hija de la desaparecida.



Las autoridades no han reportado novedades sobre su caso. Sin embargo, de acuerdo con información suministrada al medio de comunicación Blu Radio, el grupo de la Sijín de la Policía Nacional ya tiene destinado un equipo de investigadores que trabaja junto con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.



Las instituciones hacen búsqueda y verificación en hospitales y centros asistenciales.

¿Qué hacer si un familiar está desaparecido en Colombia?



Según el Ministerio de Justicia de Colombia, cuando crea que un familiar o conocido se encuentra desaparecido, puede informar a la Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación o Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicien las labores de búsqueda y verificación.



También puede dar aviso al Instituto Nacional de Medicina Legal y a las clínicas u hospitales. Dichas instituciones deberán “buscar en bases de datos, dar aviso a otras instituciones, investigar o entrevistar a las personas que puedan tener información relativa a la desaparición”, según explica la entidad.



De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no existe un límite o plazo establecido de horas por la ley para presumir la desaparición. Las autoridades tienen la responsabilidad de practicar las solicitudes en cualquier momento.

De igual forma, sé específica la necesidad de brindar toda la información posible sobre la persona para la efectividad de la búsqueda, como sus rasgos físicos, marcas, cicatrices, tatuajes, descripción de la ropa que llevaba puesta al momento de la desaparición, entre otros datos.



Al momento de reportar la desaparición deberá diligenciar un formato nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, este documento se distribuye automáticamente ante cualquiera de las entidades señaladas con un número de registro nacional de desaparecidos (RND).



En caso de sospechar que la desaparición fue forzada en el marco del conflicto armado del país, puede activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), contemplado en la Ley 971 del 2005.



Esta es una acción tutelar y se puede activar de manera verbal o escrita ante un juez o un fiscal. Este mecanismo dura activo dos meses y puede ser reactivado cada vez que se cuente con nueva información.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Redacción Últimas Noticias.

