Tras 18 cirugías se recupera motociclista atropellada por una volqueta

Cuando Diana Maribel Sáenz de 38 años se movilizaba en su motocicleta por la avenida Boyacá con rumbo a su casa en Ciudad Bolívar, una volqueta la atropelló.



Le rompió la pelvis, la cadera, fracturó el fémur derecho, la pierna izquierda, el pie, la tibia y el peroné y además le provocó una lesión tronco abdominal.



La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital EL TUNAL en muy mal estado.

Su vida se salvó gracias a los 18 procedimientos quirúrgicos y la implantación de varias platinas para reconstruir su cadera y pelvis. Y hoy está tratamiento en la Clínica del Dolor del hospital EL TUNAL.



“Diana es una paciente que llegó por un trauma muy grave por accidente de tránsito, que le ocasionó múltiples fracturas", explicó Patricia Abello, médica de La Subred Sur.



Los especialistas tuvieron el reto profesional de reconstruirle la cadera a la paciente, además de trabajar en el manejo del dolor agudo que enfrentaba y la desestabilizaba clínica y emocionalmente.



La escala del dolor era 10 sobre 10, sintiendo el máximo tolerado por el cuerpo, lo que requirió un trabajo integral del Programa Clínica del Dolor, a través del manejo de analgésico controlado, analgesia técnica multimodal y manejo emocional y mental, a cargo de los psicólogos del programa, señala la Secretaría de Salud.



Ante el delicado estado de Diana, se implementó un manejo interdisciplinario e intrahospitalario oportuno, siendo atendida por servicios de cuidados intensivos, ortopedia, cirugía general y plástica.



Ella hace parte de los 1.000 pacientes con dolores agudos que en el 2019 han recibido atención en la Clínica del Dolor del hospital El Tunal.



Todas las experiencias y procedimientos con pacientes se encuentran recopiladas en un manual de guías prácticas que la Subred Sur lanzará el próximo 15 de noviembre, en evento que se realizará en la Secretaría Distrital de Salud.



Diana continúa su recuperación bajo un estricto seguimiento médico y pronto se reunirá con sus nueve hijos que la esperan en casa.



“Estoy muy agradecida con el hospital El Tunal por salvarme; además, estoy agradecida con el programa de Clínica del Dolor, porque antes de que ellos me intervinieran, ningún medicamento me calmaba el dolor y ahora he podido enfrentar más tranquilamente mis lesiones”, dijo Diana Maribel Sáenz.



