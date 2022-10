“Si la gente supiera lo que me pasó pediría que quitaran las sillas azules de los buses de TransMilenio. Estuve a muy poco de quedar desnucada. Por esas sillas matan gente”, dijo Angie Ruiz, víctima de una pasajera en el sistema.

Ella iba camino a su trabajo y recibió la petición de ceder el puesto. “Se me acercó una mujer grande, de unos 58 años. Ella se veía bien, con salud, juvenil. Su actitud fue decirme: métase la silla por donde quiera”.

Lea también: Video: este es el momento cuando asesinan a Juan Esteban Alzate en TransMilenio.

La ciudadana le dijo que no le iba a dar la silla por la actitud grosera con la que se estaba presentando. “Luego me bajé en la estación avenida Rojas y ahí fue cuando la mujer que me había pedido la silla y dos personas más me comenzaron a hostigar”.

Luego solo sintió un fuerte golpe en la parte derecha de la cabeza. “Sentí mareo. No sé ni con qué me pegó, pero fue realmente duro”.

Los exámenes médicos dicen que el impacto pudo haber sido letal. “Dijeron que me habían podido desnucar. El impacto fue a dos centímetros de la nuca. Eso me puo muy nerviosa. Me siento vulnerada en la calle. El miedo me invade. No hay palabras. Mañana tengo que ir a trabajar, pero montarse en la misma ruta me da pánico”.

Dice que teme por su vida debido al grado de violencia de algunos usuarios del sistema.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com