Piden que ataque a machete en Útica se pague como intento de homicidio

Todo ocurrió durante un paseo que realizó un grupo de jóvenes a una finca en el municipio de Útica en el departamento de Cundinamarca.

Uno de los planes fue ir a conocer el pueblo. “Pero en un momento mi novia se sintió agotada y ella me dijo que quería irse a la casa que quedaba a tres cuadras de donde estábamos", contó la pareja de la joven.

Así es que ella se va caminando hacia el lugar cuando, de un momento a otro, resulta atacada por un hombre que salió de entre los matorrales.

La agresión hacia la joven fue violenta. “La atacó con un machete, le hizo una herida en la cabeza, en la pierna, en la espalda, y le amputó cuatro dedos de la mano izquierda", agregó



Como pudo la mujer escapó hasta donde estaba su novio a pedirles ayuda. “Nosotros estábamos en la plaza sentados. Las imágenes que tengo en mi cabeza son terribles. No me he podido reponer”.

Rápidamente fue trasladada a un centro asistencial y remitida a Bogotá por la gravedad de las heridas. “Lo más crítico es que ella puede perder su mano”, contó su pareja.



Los cuatro dedos de la joven fueron amputados y a sus amigos les tocó ir a buscarlos y protegerlos con hielo para que se salvaran.



Por ahora se sabe que el agresor fue capturado por la Policía del municipio. “Se atrapó a la persona en flagrancia con un arma cortocontundente”, dijo el coronel Javier Aya, subcomandante de la Policía de Cundinamarca quien agradeció a la comunidad por brindar información sobre el atacante.



El pronóstico de la víctima es reservado mientras que la familia de la joven está a la espera del informe médico jurídico para que el capturado responda por el delito de tentativa de homicidio y no solo por lesiones personales.

REDACCIÓN BOGOTÁ

