Joven atacada con jeringa en TransMilenio rompe su silencio: ‘Tengo miedo’

Para que Diana* pueda llegar a su trabajo tiene que hacer transbordo en la estación de TransMilenio de la Avenida Chile para tomar un bus que la deje en Puente Aranda, pero ese día, viernes 1.º de marzo, a eso de las 2:30 de la tarde, un hombre la sorprendió, y no gratamente. La golpeó violentamente en un brazo, con mucha fuerza, de la nada. La escena fue de locos, dice la joven.



Ella, del dolor, pero también inmóvil del miedo, sintió que su cuerpo se desestabilizó. “Me sentí mareada, como si perdiera el equilibrio. Luego reaccioné y me quité de forma brusca como una manera de defenderme y escaparme de una peor arremetida”.

La víctima sufrió el ataque en la estación de la calle 72 en TransMilenio Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Se percató de que el extraño que la había agredido la estaba mirando, y en ese momento quiso apartarse todavía más para evitar una peor agresión. “Lo que hice fue cambiarme a otra puerta, yo estaba muy mal, se me cayó el bolso. Cuando caí en cuenta de ver mi brazo, me di cuenta de que estaba rojo. Algo más me había pasado”.



Diana, completamente asustada, siguió su camino y cuando se subió al bus de TransMilenio, aún mareada, decidió contarle a una pasajera lo que le había pasado. “Pensé en eso porque si me pasaba algo o me desmayaba, pues iba a necesitar ayuda, que alguien me cuidara. Gracias a Dios, no me pasó nada y pude llegar a mi lugar de trabajo, un sitio seguro”.

Pero algo más le pasaba a su cuerpo porque le dolía mucho el brazo, solo que por el shock el primer momento siempre suele ser confuso.

Pinchazo de aguja de jeringa Foto: Archivo particular

“Cuando me revisé, me di cuenta de que tenía la marca de un pinchazo de aguja de jeringa. Todavía tenía sangre. Mi piel se veía roja. En ese momento llamé a mis familiares, y de una nos encontramos y salimos para la Clínica Pediátrica Santa María del Lago”.



Estuvo desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, cuando le dieron salida. “Me hicieron exámenes de sangre, rayos X, y aunque todo salió bien, tengo que esperar entre tres y seis meses para poder hacerme otra vez los mismos exámenes y certificar que todo esté bien”.

Como yo me quité de forma brusca, lo que pasó es que me lesioné un poquito, porque tenía dolor y lo tenía hinchado FACEBOOK

TWITTER





Los doctores le explicaron que es muy probable que el atacante no hubiera alcanzado a introducir el líquido, o fue muy poco. “Como yo me quité de forma brusca, lo que pasó es que me lesioné un poquito, porque tenía dolor y lo tenía hinchado. Para eso me mandaron unas pastillas y un tratamiento. Todavía me duele mucho, siento el brazo débil”.

Hoy tiene que seguir pendiente de cualquier signo de la alarma, si siente calor concentrado en el brazo o si el dolor se le incrementa.

“Tengo que estar muy pendiente porque se me puede desencadenar una infección en cualquier momento. La doctora me dijo que la jeringa podía tener baterías y que estoy expuesta. Lo más feo de todo fue el golpe que me dio el señor en la estación Avenida Chile. Yo no lo podía creer”.

Diana dice que lo más duro de un ataque de esta especie es no saber qué tipo de sustancia tiene en su cuerpo y qué daño le puede causar. “Después de este ataque quedé muy afectada. Tengo miedo, inseguridad. Me da miedo salir a la calle, usar TransMilenio. Esta no es la vida que quisiera tener tan joven. No quiero enfrentar el mundo con miedo. No quiero”.

Tengo miedo, inseguridad. Me da miedo salir a la calle, usar TransMilenio. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Cifras de acoso

Por casos tan graves como este, la Veeduría Distrital compiló en un informe llamado ‘¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?’, el resultado que arrojó la realización de 3.089 encuestas de 35 preguntas entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022 para determinar la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.

Uno de los datos que más llamaron la atención fue que el 67,2 por ciento de las mujeres se sienten muy inseguras en el transporte público, mientras que el 70,7 por ciento se sienten de esta misma manera en las calles y los espacios públicos de la ciudad.

Estos casos inciden en el estado de ánimo de las mujeres. El 70,1 por ciento de las encuestadas manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte público, y el 25,6 por ciento considera que a veces siente temor de sufrirlo, mientras que el 75,4 por ciento y el 21,2 por ciento manifestaron sentirse de esta misma manera en la calle y el espacio público.

Las mujeres manifestaron que los lugares del transporte público que consideran como más inseguros para movilizarse son el sistema TransMilenio troncal (86 por ciento), los paraderos (83,7 por ciento) y el SITP (76,4 por ciento).

