Una mujer desató una peligrosa persecución en Bogotá

Una mujer protagonizó una impresionante persecución por Bogotá. El hecho dejó dos policías heridos, disparos, un vehículo estrellado y, finalmente, a la conductora detenida por violencia contra servidor público y por daños en bienes del Estado.



Según le explicó la Policía Metropolitana de Bogotá a CityTv, la persecución comenzó en Chapinero. "Tenemos unos servicios por la avenida Caracas y uno de ellos observa que un vehículo va por la calzada exclusiva de TransMilenio y en contravía. Inmediatamente se hacen los reportes para verificar qué pasaba con ese vehículo", aseguró el Coronel Álvaro Correa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.



(Le puede interesar: Capturan a cinco miembros de la Primera Línea en la operación 'Himalaya')

Sin embargo, la mujer omitió el llamado de la Policía y continuó su camino, a toda velocidad, rumbo al sur de Bogotá. Cuando llegó a la calle 33 sur, en inmediaciones del barrio Quiroga, se encontró con un cuadrante de la Policía que le cerró el paso. Sin embargo, no se detuvo, se llevó por delante la barrera y lesionó a dos Policías. Las autoridades le dispararon al vehículo para tratar de detenerlo.



"La conductora atenta contra nuestros policías que estaban en una moto haciendo el cierre, los lastima, los hace caer. Da la reversa y trata de huir, ahora en sentido sur-norte. Las patrullas siguen haciendo el reporte para hacer el candado y poder frenar este vehículo", agregó el Coronel.



La conductora, de regreso por la misma avenida Caracas, se estrelló contra un carro particular. Las autoridades le tuvieron que poner unos maletines para evitar que escapara nuevamente.



La mujer fue detenida y puesta a disposición de los entes judiciales. Por el momento, se desconocen los motivos de ese comportamiento pues, según supo City Tv, el vehículo tenía los papeles en regla y no tenía reportes por hurto.

(Para seguir leyendo: Hueco fue el principio de una tragedia en la que murió un motociclista)

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, periodista de City Tv.