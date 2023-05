*Diana, la mujer que fue violentamente atacada por la familia de su expareja en Bosa, presintió que esa relación, que se inició en agosto de 2022 y terminó en marzo de 2023, iba a concluir en tragedia.



“Siempre hubo mucha violencia psicológica y verbal por parte de él. Era muy agresivo y controlador”.



Solía celarla todo el tiempo cuando salía a la calle o hablaba con otras personas. “Es por eso que las cosas entre los dos no terminaron bien y es cuando recibí la primera amenaza por parte de él y de su suegra”.



No eran menores los ataques verbales. La familia le ratificó varias veces que “ella no se podía imaginar los alcances que ellos podían llegar a tener”. Es en ese momento cuando Diana decide cortar lazos y ponerle punto final a esa relación.



Luego, la joven de 24 años dijo que, como su pareja es artista, decidió hacer público que en este gremio no se debía naturalizar la violencia en contra de la mujer y que lo apoyaran como si nada hubiera pasado.



"Ese fue mi inconformismo en ese momento. La mamá de él, entonces, me vuelve a amenazar. Por eso decidí poner una caución en la comisaría. Fui, expliqué los hechos, pero no hice el trámite completo porque allá me dijeron que iban a continuar con el proceso en audiencias. También tenía mucho miedo de que si a ellos les llegaba una citación ellos me hicieran algo. Es que no sentí ninguna garantía”.

Víctimas de violencia de género se preguntan hasta cuándo estos maltratos, agresiones que llegan hasta la muerte. Foto: Archivo EL TIEMPO

Finalmente, y como ella lo presentía, el 6 de mayo, en horas de la noche, a eso de las 9:53 de la noche, ella llegó a un establecimiento público en Bosa Piamonte y allí se dio cuenta de que estaba su exsuegra. “Yo seguí derecho. Nunca me imaginé que ella tuviera reales intenciones de dañarme”.



Luego, mientras la joven parqueaba su bicicleta, siente que alguien la ataca por detrás.



“Ella, sin pensarlo, me propinó cinco lesiones con arma blanca. Cinco puñaladas fueron en la cabeza y una en el cuello porque me perforó la laringe”.

Unas personas que estaban cerca fueron quienes la auxiliaron y la llevaron al Hospital de Bosa tercer nivel en donde estuvo internada durante diez días. El Instituto Nacional de Medicina Legal le dio 25 días de incapacidad y ella ya puso la denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra su expareja y su suegra.



“Yo ya tuve una audiencia. Y estoy haciendo trámites con la Secretaría de la Mujer para que me apoye antes de que pase algo peor”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Nombre cambiado para proteger a la víctima