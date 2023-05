En los últimos días, se conoció a través de las redes sociales un video donde se observa cómo los delincuentes se robaron una mascota en el sur de Bogotá, mientras que su dueña le estaba dando la espalda al animal.



Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, donde una mujer le cortó la correa a una perrita, llamada por sus dueños como ‘Sol’, y salió corriendo del lugar sin que la mujer se percatara de lo que sucedía con su mascota.

En las últimas horas, Laura Saray Estrada (dueña de la mascota) habló en Noticias Caracol y expresó la preocupación que siente su familia ante los hechos que se dieron el pasado sábado 13 de mayo en el sur de Bogotá.



La víctima de hurto señaló que se encontraba comprando la cena del sábado y se quedó afuera del restaurante porque no dejaban ingresar mascotas, pero en el momento que estaba sacando el dinero para pagar, se descuidó y fue víctima del robo de ‘Sol’. Según su relato, la única persona que se dio cuenta de lo sucedido fue la dueña del local que no avisó el hecho.



La mujer contó que se encuentra muy angustiada porque no ha recibido noticias de ‘Sol’ y denunció que en los últimos días ha sido víctima de extorsiones y amenazas. “Mi mamá ha ofrecido recompensa para que la devuelvan, pero me han extorsionado y amenazado, que no me puedo acercar por donde se robaron a mi perrita, porque no responden por mí”.

Este es el momento en el que se roban a Sol, una cachorrita de sólo 7 meses de edad.

Fue robada el sábado 13 de mayo, en el Barrio San Francisco de Bogotá.

Su familia la busca desesperadamente, piden difundir🙏.

Cualquier Info al 3044639733 pic.twitter.com/PfUmTUL0qB — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) May 15, 2023

Además, explicó que la han llamado para decirle que tienen a su perrita: “el sábado en la noche me llamaron y me dijeron que cuánto estaba dispuesta a dar por ‘Sol’”, Laura indicó que ofreció 100 mil pesos por recuperar a su mascota, pero no le exigieron 500 mil pesos.



Después de acceder a pagar 300 mil pesos, a la mujer la citaron en un parque para recuperar a su mascota, mientras que su hermana debía consignar el dinero, pero denunció que intentaron estafarlas y les enviaron una amenaza, "que nunca iba a volver a ver a mi perrita".



Por otro lado, Estrada informó que el mismo sábado acudió al CAI de San Francisco para denunciar el hurto de su mascota, pero se encontró con una respuesta inesperada.



“Ese mismo sábado busqué a las autoridades de esa localidad y lo que hicieron fue reírse en mi cara. Nos preguntaron: ‘dónde está’ la perrita y nos dijeron que ‘eso no es un caso y que no perdiera mi tiempo’”, explicó.



Además, señaló que las autoridades de San Francisco le indicaron que ‘debía realizar una denuncia para ver las cámaras de seguridad’, porque ‘no era un caso’.

Respuesta de las autoridades



El director del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, Alejandro Gaviria, lamentó la respuesta que le dieron las autoridades del sector.

Robo de perrita en Ciudad Bolívar. Foto: Twitter: @PlataformaALTO

“Las entidades tienen que comenzar a responder a esas necesidades de la sociedad, le sugiero a la señora que ingrese a la página web de la Fiscalía o la Policía y se dirige al banner que dice ‘Denuncia fácil’ o ‘A denunciar’. Ahí puede poner la denuncia con todos los elementos que tenga porque en este caso se trata de un hurto, probablemente va a tener una respuesta”, señaló.



Además, llamó a la ciudadanía a tener más cuidado y tomar más medidas de protección con este tipo de casos, porque ‘hay más fenómenos criminales están utilizando a los animales’.



“Este caso es un hurto, se ha presentado en Bogotá que retiran al animal de la familia, comienzan a exigir montos económicos y empiezan a extorsionar a la familia, cuando esto sucede lo mejor es contactarse con al Gaula de la Policía”, finalizó el director del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

