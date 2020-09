Cristian Hurtado, el ingeniero con compromiso social de Soacha

Los últimos minutos de Cristian Hurtado Menecé quedaron grabados en un video de la noche del 9 de septiembre.



Un impacto de bala en la cabeza lo mandó al suelo y desató el pánico entre quienes, en ese momento, estaban en las protestas de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha.



La gente no sabía que hacer. Unos trataban de auxiliarlo y otros pedían que se alejaran, que lo dejaran respirar. Fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha. Murió.

Cristian no solo era un ingeniero de 27 años que trabajaba en el Relleno Sanitario de Doña Juana, al sur de Bogotá. También era reconocido por su labor social en la Comuna 3 de Soacha.



Así lo recordó, por ejemplo, el concejal Heiner Gaitán: "Lo recordamos de la época de la Red Juvenil y su formación como sujeto crítico. Por allá en el 2013, los tiempos de la Red Juvenil de Soacha caminando por la vereda San Jorge. Gracias por soñar una Colombia para sus gentes. Gracias por coincidir con todos nosotros.".

Es una madrugada triste.



La brutalidad policial en Ciudad Verde acabó con la vida de Cristian Hurtado Menecé, 27 años; joven luchador social de Soacha. Lo recordamos de la época de la Red Juvenil y su formación como sujeto crítico.#ColombianLivesMatter #PoliciasAsesinos pic.twitter.com/HtXwrlpGaI — Heiner Gaitán Parra (@HeinerGaitan) September 10, 2020

Este jueves, la familia todavía estaba a la espera del dictamen de Medicina Legal para saber qué había sucedido.



"Estamos esperando las investigaciones y el dictamen de medicina legal, porque no sabemos si además del disparo en la cabeza hubo disparos en el resto del cuerpo. Él no era un muchacho de problemas, él no salió y se se lo buscó como dice la gente", comentó Paula Camila Heredia, prima de Cristian.



Cristian hace parte de los 11 muertos en medio de las dos primeras noches de disturbios en Bogotá y Soacha desatadas por la muerte de Javier Ordóñez, en medio de hechos que son materia de investigación e involucran a miembros de la Policía y que, por la brutalidad de las evidencias en video, despertaron la ira e indignación de Bogotá.



En total, son tres los muertos de Soacha. Cristian, Lorwuan Estiben Mendoza y un tercer fallecido que no había sido identificado por las autoridades.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Sergio Grandas, periodista de City Tv