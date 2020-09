'Se me llevaron a mi reina, a mi tesoro lindo': madre de Angie Baquero

Nury Rojas habló sobre su hija, Angie Paola Baquero, a las afueras del Hospital de Engativá.



"Mi hija tiene la bala dentro del cuerpo, necesito que me ayuden a investigar de quién era esa bala. Yo no puedo juzgar ni condenar a nadie. Pero necesito saber quién y por qué le disparó, si era una niña sana", dijo con la voz quebrada.

Nury es otra de las madres que hoy da vueltas por Bogotá preguntando qué pasó. Su hija, dice, no estaba en las protestas, solo pasaba y terminó muerta.



Angie Paola Baquero tenía 19 años y muchos proyectos en mente. Estudiaba Gestión Documental en el SENA y estaba a punto de terminar sus prácticas.



"Salió de trabajar y se fue para donde una compañera para hacer un trabajo para completar lo de su grado", cuenta Nury.



En el camino, por Suba La Gaitana, uno de los puntos álgidos de las protestas del 9 de septiembre, Angie recibió un impacto de bala en el abdomen. Fue trasladada al Hospital de Engativá, pero allí falleció.



"Era una niña que salía adelante sola, a pulso... trabajando desde los 16 años. Buscando salir adelante, porque al papá y a mí no nos dio para darle estudio en la universidad", cuenta su mamá, y agrega, "se me llevaron a mi reina, a mi tesoro lindo, a lo que más yo amaba. Me prometió muchas cosas, ella quería salir adelante".

