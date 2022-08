Sigue el drama de las muertes violentas en Bogotá. En la noche del 18 de agosto fue hallada una camioneta Toyota de placas CJE-835 de Chía abandonada en la autopista Norte con calle 222. Dentro del vehículo fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida, tres de ellos masculinos y una mujer, todos con disparos en la cabeza y envueltos en bolsas de basura.



Este es el momento cuando hacen la inspección a la camioneta. Foto: Archivo particular

Sin embargo, los investigadores de la Fiscalía dicen que el caso no estaría relacionado con las torturas perpetradas por las estructuras criminales denunciadas desde marzo de este año por EL TIEMPO. En esos hechos, 18 sujetos habrían sido torturados, incinerados, embolsados y abandonados en diferentes puntos de la capital, además, otros seis cuerpos fueron hallados en Soacha, sin que se haya podido establecer su procedencia.



De este caso es muy poco lo que se conoce aún, pero investigadores del CTI Bogotá y la Sijín de la Policía establecieron que una de las víctimas mortales del asesinato múltiple habría sido el intendente Juan Carlos Useche, que procedía de la ciudad de Medellín y que tras salir de la Policía se habría dedicado al negocio de los préstamos en el sector de San Andresito en Bogotá.



Sin embargo, lo que llama la atención de las autoridades es que Useche reporta antecedentes penales y una reclusión en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir.



Fuentes de la Fiscalía, que adelantan la investigación del caso, le dijeron a este diario que es posible que los otros dos hombres que viajaban a bordo de la camioneta pertenecieran al personal de seguridad de Useche.



También indicaron que se acelera la indagación para esclarecer si la mujer que fue hallada con un disparo de arma en la cabeza y escondida en el baúl del carro tenía o no una relación sentimental con el prestamista.



El recorrido del carro

El informe entregado por la Sijín da cuenta de que la camioneta Toyota donde se hallaron los cuerpos se movilizó por el norte de la ciudad aproximadamente desde las 10 de la mañana y realizó una parada a las 10:17 a. m. en una droguería ubicada en la carrera 58 n.º 137A- 30. Allí, las cámaras del establecimiento comercial captaron a una mujer no identificada cuando se bajaba y subía de la camioneta luego de comprar medicamentos.



Luego de esto, a las 10:20 de la mañana, el domo de vigilancia 3430 ubicado sobre la carrera 58 con 138 captó al vehículo mientras pasaba a gran velocidad con una trayectoria hacia el norte.



Diez minutos más tarde, cuando eran las 10:30 a. m., la camioneta quedó registrada en las cámaras de la autopista Norte con calle 222, y a las 10:40 pasó por el peaje de los Andes para salir de la ciudad.



El reporte del ente investigador dice que en el momento del hallazgo, a las 8:20 de la noche, los cuerpos ya llevaban cerca de seis horas de haber muerto, lo que podría indicar que el asesinato no se realizó dentro de la ciudad y que la persona responsable de los hechos cometió el macabro homicidio en algún lugar cercano a la capital, ingresó por el mismo peaje y abandonó la camioneta sobre la calle 222 con autopista Norte.

Dos cuerpos descuartizados en Bogotá fueron abandonados en mayo, en una esquina del barrio Eduardo Santos. Foto: Archivo EL TIEMPO

La camioneta



El primer dato que arrojó la investigación fue la procedencia de la camioneta que había sido abandonada con los cuerpos.



En un primer instante, las pesquisas de la Policía revelaron que el vehículo estaba registrado a nombre del empresario Carlos Mauricio Durán, quien es hijo de la reconocida reina del telemarketing María Stella Navarro de Durán, quien fue procesada por corrupción dentro del Invima en el 2018.



No obstante, la misma investigación reveló que Carlos Durán residía hace varios años en España y que antes de abandonar el país habría entregado el carro a un concesionario para que fuera vendido.



Ahora, la incógnita del caso y de la procedencia de la camioneta Toyota es que el rastreo mostró que esta permaneció en un concesionario de Medellín y que el traspaso a su nuevo dueño nunca se hizo de manera oficial, por lo que Durán seguía figurando como propietario.



Por ahora, las autoridades trabajan para encontrar al dueño real de la camioneta y ofrecieron 20 millones para quien aporte información a la investigación.





JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ