Muerte de policías en Bogotá: ¿Por qué los están asesinando?

Con el homicidio, en la madrugada de este miércoles, del patrullero Éver Patiño en la localidad de Barrios Unidos, en lo que va del año han sido asesinados cinco uniformados en Bogotá en cumplimiento de sus labores.

El miércoles 27 de marzo fueron atacados el patrullero Éider Alexánder Garavito García y la agente Anlly Catherin León Durán, de la dirección Nacional de la Policía, cuando estaban realizando labores de inteligencia contra una banda delincuencial en el barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy. Él murió al otro día y ella el 1.° de abril, debido a la gravedad de sus heridas.



El 21 de mayo, cuando perseguía a un ladrón, el patrullero Raúl Javier Beltrán Noguera, adscrito al CAI Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, fue atacado por el delincuente en las calles del barrio Las Brisas, de esa localidad.



El 2 de julio, el intendente Erick Johan Cruz, comandante del mismo CAI, fue baleado cuando requirió a los ocupantes de una camioneta sobre la avenida Villavicencio, en el barrio Candelaria La Nueva.



Finalmente, el martes, y también en medio de sus labores, fue atacado con arma de fuego el intendente Patiño, cuando les solicitó a unas personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama que se detuvieran, en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, de Barrios Unidos.

Asesinos de policía en medio de operativo de control habrían robado camioneta en la que se movilizaban. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien de información.



Con este homicidio, además, se rompió la racha que tenía esa localidad de cero asesinatos durante lo que va corrido del año.



“Aquí la delincuencia común ya no está armada con un revólver 32, sino con pistolas 9 milímetros, y están atacando es de frente a la policía –manifestó, lamentando estos casos, Armando Vergara, veedor de la Policía Nacional–. Es gente que ya ha estado en las cárceles, con un prontuario delincuencial, que pertenecen a bandas organizadas”.



Expertos en seguridad consultados por EL TIEMPO manifestaron que, si bien el origen de los crímenes contra los uniformados obedece a circunstancias distintas, lo cierto es que las estructuras criminales en la ciudad han alcanzada tal grado de sofisticación y suficiencia económica fruto de la comisión de distintos delitos, que hoy pueden atacar de frente a los policías y huir con facilidad.



“El narco y el crimen organizado (extorsión, sicariato, préstamos gota a gota, robo y comercialización nacional e internacional de celulares, trata de personas, etc.) no tienen fronteras, grandes franquicias criminales tienen presencia en Bogotá y la región”, explicó Hugo Acero, experto en seguridad.



Entre tanto, los esfuerzos de las autoridades para capturar a los homicidas han arrojado buenas y malas noticias. La Fiscalía capturó el 22 de abril a dos de los responsables de asesinar a los agentes de la Policía Nacional en Kennedy. Y ayer anunciaron la captura de alias Toño, uno de los involucrados en la muerte del Intendente Cruz, pero todavía no hay rastro del homicida del patrullero.

Tras lo sucedido este miércoles, el alcalde Enrique Peñalosa, manifestó que darán hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien aporte información que permita encontrar a los responsables de la muerte del patrullero Patiño.

Este caso es particularmente doloroso teniendo en cuenta que el uniformado, quien era el oficial de vigilancia del CAI Modelo y llevaba 16 años en la institución, estaba a punto de pensionarse.



Finalmente, el coronel Javier Martín, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, expresó que todos los días los uniformados salen a las calles a exponer sus vidas por la seguridad de los bogotanos, y aunque reciben los más sofisticados entrenamientos en las escuelas de formación, “a veces las situaciones son inciertas y los delincuentes suelen reaccionar de manera intempestiva”.



El oficial, además, manifestó que “ya son varios los casos donde hemos tenido que entregar la vida de nuestros héroes, en distintos puntos de la ciudad, pero continuamos de manera contundente acudiendo siempre al apoyo ciudadano, de las instituciones, de los medios, para que la delincuencia no siga afectando, no solo la vida de los policías, sino la seguridad de la capital del país”.

ÓSCAR MURILLO MUJICA

REDACCIÓN BOGOTÁ

